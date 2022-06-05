Москальские уроды! Голос сборной Украины вне себя от обстрела Киева

Известный комментатор Виктор Вацко лаконично прокомментировал прилет ракет в столицу Украины

Виктор Вацко в гневе из-за обстрела Киева

Война против фашистов продолжается уже более трех месяцев. Армия РФ массово обстреливает наши города, убивая мирное население.

Сегодня же оккупанты атаковали Киев, в Дарницкий и Днепровский районы города прилетело пять ракет. На данный теракт отреагировал известный комментатор Виктор Вацко, который часто работает на играх сборной Украины.

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"Ненавижу, москальские уроды", – написал журналист на своей страничке в Instagram.

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По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина, для них это в принципе уже "обычная ситуация", поскольку оккупанты каждый день бьют по железнодорожной инфраструктуре:

"Мы имели одного раненого – оказали ему первую помощь и занялись ликвидацией последствий удара. Мы не планировали выходить с какими-либо публичными заявлениями, потому что не было никаких задержек пассажирских поездов, связанных с этим ударом. И для нас это привычная работа: они бьют, мы ремонтируемся и едем дальше".

Известно, что Россия выпустила по столице Украины пять ракет с акватории Каспийского моря. Одна была сбита, а четыре угодили в Дарницкий вагоноремонтный завод. Жертв нет.