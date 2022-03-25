Мені шкода росіян: вогонь від воротаря збірної України

Голкіпер київського Динамо та збірної України Георгій Бущан розчарувався у російських спортсменах. Вони жодним чином не реагують на звірства російської армії в Україні.

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"Достукатися до російських футболістів неможливо. Це не має сенсу. Я точно знаю, що їм заборонено говорити на цю тему.

Пишаюся тим, що я українець. Можу сказати та зробити все, що я хочу. Ми – вільний народ.