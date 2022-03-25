Мне жалко россиян: огонь от вратаря сборной Украины

Голкипер киевского Динамо и сборной Украины Георгий Бущан разочаровался в российских спортсменах. Они никак не реагируют на зверства российской армии в Украине.
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"Достучаться до российских футболистов невозможно. Это не имеет смысла. Я полностью знаю, что им запрещено говорить на эту тему.
Горжусь тем, что я украинец. Могу сказать и сделать все, что я хочу. Мы – свободный народ.
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А россияне – загнанные люди. У них нет свободы слова, они даже не могут мыслить иначе. Это единственное, за что мне их жалко.
Не дай Бог кому пережить то, что украинцы проживают сейчас", – сказа Бущан в интервью клубному YouTube-каналу.
Ранее мы писали, что вратарь Пари Сен-Жермен разместил в своем доме в Париже 30 украинских беженцев.