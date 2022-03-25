Мне жалко россиян: огонь от вратаря сборной Украины

Голкипер киевского Динамо и сборной Украины Георгий Бущан разочаровался в российских спортсменах. Они никак не реагируют на зверства российской армии в Украине.

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"Достучаться до российских футболистов невозможно. Это не имеет смысла. Я полностью знаю, что им запрещено говорить на эту тему.

Горжусь тем, что я украинец. Могу сказать и сделать все, что я хочу. Мы – свободный народ.