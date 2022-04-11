Мені соромно, що я угорець! Екстренер збірної України у відчаї

Відомий футболіст і тренер Йожеф Сабо дуже злий через позицію угорського уряду, який підтримує Путіна у війні з Україною

Сабо не пробачив Орбана за висловлювання про Бучу / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Колишній тренер київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо припинив спілкування з угорськими журналістами.

Сабо просто в шоці від того, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не вірить у звірства російських солдатів у Бучі.

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"Раніше журналісти мені дзвонили, ми нормально спілкувалися. Але після того, як я прочитав в угорській пресі слова Орбана, то відмовився з ними розмовляти. Вони мені нещодавно зателефонували, але я відповів: "Хлопці, я не хочу з вами говорити. Мені соромно, що я угорець, і поклав трубку.

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Орбан просто продався Путіну. Путін дав йому газ, продає дешево нафту. Ось причина. Ну гаразд, не треба давати нам зброю, але пропусти ти через свій кордон допомогу, яку надають інші країни.

Я був дуже злий, коли прочитав слова Орбана про Бучу. Не міг стримати себе, навіть не спав. Не можна говорити такі речі. Я зараз розмовляю з вами про це і починаю плакати, згадуючи, як росіяни знущалися з дітей і жінок. Вони зґвалтували дівчинку дев'яти років. Жах!

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Росіяни вбили велосипедиста, а потім ще відрізали йому вухо. Це тільки у джунглях таке можливе. А Орбан каже, надати йому докази", – цитує Сабо FanDay.

Йожеф Сабо народився в Ужгороді, який був тоді у складі Королівства Угорщина. За національністю він угорець.

Як гравець десять років провів у складі київського Динамо, з яким чотири рази виграв чемпіонат СРСР.

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Будучи тренером, двічі ставав чемпіоном України з Динамо.