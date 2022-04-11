Найкращий тренер Прем'єр-ліги зачищає Київ та область від російських тварюк

Наставник чернігівської Десни Олександр Рябоконь зі зброєю в руках захищає Україну від окупантів

Олександр Рябоконь записався до тероборони України / Фото: Колаж: Сьогодні

Агресія Російської Федерації зупинила чемпіонат України у Прем'єр-лізі на невизначений термін. Але футболісти та тренери команд УПЛ не залишилися осторонь лиха, яке принесли на українську землю російсько-фашистські загарбники.

Представник прес-служби чернігівської Десни Дмитро Дорошенко розповів, чим зараз займається клуб та його головний тренер.

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"Ми з моїми друзями, колегами організували волонтерський центр. Здебільшого допомагаємо військовим, але й не забуваємо про цивільне населення. Дуже допомогли нам як багато нинішніх, так і екс-гравців Десни. Серед них Денис та Артем Фаворови, Євген Селін, Андрій Домбровський, Олександр Філіппов, Леван Арвеладзе, Філіп Будковський, Андрій Тотовицький, Владислав Калитвинцев, Єгор Картушов, Ігор Литовка та інші хлопці переказували гроші.

Сума склала близько півмільйона гривень . Були закуплені тепловізори, квадрокоптери. У зборі коштів брали участь тренери та обслуговуючий персонал Десни. Зокрема, наш лікар Діма Коломойцев, окрім фінансової допомоги, сам особисто привіз до Чернігова дуже велику партію гуманітарної допомоги. Це були медикаменти для дитячого онко-блоку, обладнання для військових, рації, генератори. А Олександр Рябоконь перебуває у теробороні і зараз зайнятий зачисткою Києва та області від російських тварюк", – сказав Дорошко в інтерв'ю Команда №1.

/ Фото: Reuters

Нагадаємо, що наставника Десни Олександра Рябоконя було визнано тренером року у Прем'єр-лізі (2019). Також він неодноразово визнавався найкращим тренером місяця.

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Раніше ми повідомляли, що тренер юнацької збірної України Володимир Єзерський у складі добровольчого батальйону зробив свій внесок у звільнення української землі від окупантів.

Володимир Єзерський зі зброєю у руках захищав столицю України / Фото: Колаж: Сьогодні

А головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб кришить російських окупантів у складі артилерійської бригади ЗСУ.

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