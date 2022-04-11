Мне стыдно, что я венгр! Экс-тренер сборной Украины в отчаянии

Известный футболист и тренер Йожеф Сабо очень злой из-за позиции венгерского правительства, которое поддерживает Путина в войне с Украиной

Сабо не простил Орбана за высказывания о Буче / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Бывший тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо прекратил общение с венгерскими журналистами.

Сабо просто в ужасе от того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не верит в зверства российских солдат в Буче.

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"Раньше журналисты мне звонили, мы нормально общались. Но после того, как я прочитал в венгерской прессе слова Орбана, то отказался с ними разговаривать. Они мне недавно позвонили, но я ответил: "Ребята, я не хочу с вами говорить. Мне стыдно, что я венгр", и положил трубку.

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Орбан просто продался Путину. Путин дал ему газ, продает нефть по дешевке. Вот и причина. Ну ладно, не надо давать нам оружие, но пропусти ты через свою границу помощь, которую дают другие страны.

Я был очень злой, когда прочитал слова Орбана о Буче. Не мог себя сдержать, даже не спал. Нельзя такие вещи говорить. Я сейчас разговариваю с вами об этом и начинаю плакать, вспоминая, как русские издевались над детьми и женщинами. Они изнасиловали девочку девяти лет. Ужас!

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Русские убили велосипедиста, а потом еще отрезали ему ухо. Это только в джунглях такое возможно. А Орбан говорит, предоставить ему доказательства", – цитирует Сабо сайт FanDay.

Йожеф Сабо родился в Ужгороде, который тогда был в составе Королевства Венгрия. По национальности он венгр.

В качестве игрока десять лет провел в составе киевского Динамо, с которым четыре раза выиграл чемпионат СССР.

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Будучи тренером, дважды становился чемпионом Украины с Динамо.