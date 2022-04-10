Били россиян и будем бить! Михайличенко пригрозил оккупантам расправой

Легендарный футболист киевского Динамо Алексей Михайличенко рассказал, как агрессия России против Украины отразилась на его жизни

Украинцы били россиян на футбольном поле и на полях сражений / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко разорвал отношения со всеми своими российскими "друзьями", которые молчаливо поддерживают агрессию России.

За свои преступления россияне будут расплачиваться сотни лет, убежден олимпийский чемпион Сеула-1988.

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"Невозможно сказать одним предложением, что такое война. Очень неспокойно за своих близких, за свою страну, за своих детей и друзей. Эта опасность чувствуется везде. Уверен, что мы очень сильная нация, и это преодолеем. Били россиян и будем бить. Это больная нация. Они будут отмаливать свои грехи не десятками, а сотнями лет. Я, моя мать и старший сын остались здесь. Жена с младшим сыном уехали заграницу. Я чувствую, что на сегодняшний день должен быть здесь.

Из всех партнеров по сборной СССР Михайличенко позвонил только один / Фото: Коллаж: Сегодня

Мне звонили из Грузии, Шотландии, Италии, Америки и предлагали помощь. У нас сегодня большая коллаборация с УЕФА и ФИФА. Много гуманитарной помощи. Я даже не ожидал, что футбольное сообщество будет так активно задействовано в помощи украинцам. У нас есть большой шанс попасть на ЧМ-2022. Если удастся, то это будет очень хорошо, не только со спортивной точки зрения, но и с моральной. Выражаю уважение и благодарность нашим военным. Желаю всем вернуться в мирную жизнь здоровыми. Низкий поклон", – сказал Михайличенко в интервью каналу Футбол 1/2/3.

Алексей Михайличенко / Фото: Facebook

Ранее мы рассказывали, как герой Евро-2020 игрок сборной Украины Артем Довбик спасал свою семью во время войны.

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