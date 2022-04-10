Слезы лились рекой. Футбольный герой Украины оплакивал трагедию в Буче

Герой сборной Украины на Евро-2020 Артем Довбик рассказал, как спасал семью во время войны

Артем Довбик оплакивал погибших в Буче / Фото: Коллаж: Сегодня

Часть Киевской области, которая была временно оккупирована российской армией, стала настоящим адом для жителей. Трагедия в Буче и других городах и селах региона поразила весь мир. Хотя нашлись люди и в мире спорта, которые заговорили о фейках в Буче и сразу же поплатились за это.

Артем Довбик, сборная Украины / Фото: Reuters

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26-летний Сергей Лаховський грустит рядом с могилой своего друга Игоря Литвиненко, который, по словам местных жителей, был убит российскими солдатами после того, как они нашли его рядом с подвалом здания во время вторжения России в Украину, в Буче, Киевская область, Украина, 6 апреля 2022 года/Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Бучанская резня не оставила равнодушным форварда сборной Украины и Днепра-1 Артема Довбика. Настоящий мужчина, футбольный герой плакал от увиденных кадров и новостей. Нападающий поделился своим мнением и отношением к происходящему. А также рассказал и свою личную историю спасения семьи.

"Не знаю, как-то разрывается все внутри. Смотришь на эту ситуацию, которая была в Буче, слезы льются просто так. Прежде всего из-за того, что ты не можешь ничего поделать. От тебя ничего не зависит. Когда началась война, я сказал жене, чтобы она уехала из Днепра в Черкассы. На тот момент мне казалось, что там будет спокойнее, так оно и оказалось. Некоторое время она была там, а потом когда ситуация стала нестабильной, приняли решение, что нужно выехать им за границу. Это был нелегкий период. Они ехали 350 километров 2 дня, а когда подъезжали к Виннице, то началась бомбардировка аэропорта".

Артем Довбик может заключить временный контракт с киевским Динамо, чтобы выступать за клуб в европейском благотворительном турне, которое поддержал МИД Украины.

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