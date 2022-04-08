Динамо и Шахтер сыграют в Европе ради Украины – реакция МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба положительно отнесся к благотворительным турам наших футбольных грандов

Дмитрий Кулеба - о благотворительных матчах Шахтера и Динамо в Европе

Из-за военного вторжения России в нашу страну футбол ушел на паузу. Игроки вынужденно остались без работы как минимум до лета, ведь чемпионат остановлен.

Впрочем, наши топ-клубы нашли решение для своих игроков. Динамо и Шахтер решили организовать благотворительные туры в поддержку Украины. Игроки выехали за границу и будут проводить спарринги по всей Европе.

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Это стало возможным благодаря специальному разрешению от министерства молодежи и спорта. Данную идею прокомментировал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Футбольная дипломатия поможет привлечь миллионы болельщиков по всему миру к помощи Украине, что очень важно. Этим благотворительным туром мы продолжаем поддерживать внимание мира к российской агрессии против Украины и соберем дополнительные средства для украинской армии".

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Все деньги от реализации билетов на матчи и от рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также детям, которые пострадали от войны. Уже известно, что Шахтер первый свой матч проведет 9 апреля против Олимпиакоса, а Динамо сыграет с Легией 12 апреля.