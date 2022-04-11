Лучший тренер Премьер-лиги зачищает Киев и область от русских тварей

Наставник черниговской Десны Александр Рябоконь с оружием в руках защищает Украину от оккупантов

Александр Рябоконь записался в тероборону Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Агрессия Российской Федерации остановила чемпионат Украины в Премьер-лиге на неопределенный срок. Но футболисты и тренеры команд УПЛ не остались в стороне от беды, которую принесли на украинскую землю российско-фашистские захватчики.

Представитель пресс-службы черниговской Десны Дмитрий Дорошенко рассказал, чем сейчас занимается клуб и его главный тренер.

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"Мы с моими друзьями, коллегами организовали волонтерский центр. В основном помогаем военным, но и не забываем про гражданское население. Очень помогли нам как многие нынешние, так и экс-игрок Десны. Среди них Денис и Артем Фаворовы, Евгений Селин, Андрей Домбровский, Александр Филиппов, Леван Арвеладзе, Филипп Будковский, Андрей Тотовицкий, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Игорь Литовка и другие ребята перечисляли деньги.

Сумма составила около полумиллиона гривен. Были закуплены тепловизоры, квадрокоптеры. В сборе средств участвовали тренеры и обслуживающий персонал Десны. В частности, наш врач Дима Коломойцев помимо финансовой помощи сам лично привез в Чернигов очень большую партию гуманитарной помощи. Это были медикаменты для детского онко-блока, оборудование для военных, рации, генераторы. А Александр Рябоконь находится в теробороне и сейчас занят зачисткой Киева и области от русских тварей", – сказал Дорошко в интервью Команда №1.

Александр Рябоконь / Фото: Reuters

Напомним, что наставник Десны Александр Рябоконь был признан тренером года в Премьер-лиге (2019). Также он неоднократно признавался лучшим тренером месяца.

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Ранее мы сообщали, что тренер юношеской сборной Украины Владимир Езерский составе добровольческого батальона внес свой вклад в освобождение украинской земли от оккупантов.

Владимир Езерский с оружием в руках защищал столицу Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

А главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб крошит российских оккупантов в составе артиллерийской бригады ВСУ.

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