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Лучший тренер Премьер-лиги зачищает Киев и область от русских тварей

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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11 апреля, 00:27
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Наставник черниговской Десны Александр Рябоконь с оружием в руках защищает Украину от оккупантов
Александр Рябоконь записался в тероборону Украины
Александр Рябоконь записался в тероборону Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Агрессия Российской Федерации остановила чемпионат Украины в Премьер-лиге на неопределенный срок. Но футболисты и тренеры команд УПЛ не остались в стороне от беды, которую принесли на украинскую землю российско-фашистские захватчики.

Представитель пресс-службы черниговской Десны Дмитрий Дорошенко рассказал, чем сейчас занимается клуб и его главный тренер.

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"Мы с моими друзьями, коллегами организовали волонтерский центр. В основном помогаем военным, но и не забываем про гражданское население.

Очень помогли нам как многие нынешние, так и экс-игрок Десны. Среди них Денис и Артем Фаворовы, Евгений Селин, Андрей Домбровский, Александр Филиппов, Леван Арвеладзе, Филипп Будковский, Андрей Тотовицкий, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Игорь Литовка и другие ребята перечисляли деньги.

Сумма составила около полумиллиона гривен. Были закуплены тепловизоры, квадрокоптеры.

В сборе средств участвовали тренеры и обслуживающий персонал Десны. В частности, наш врач Дима Коломойцев помимо финансовой помощи сам лично привез в Чернигов очень большую партию гуманитарной помощи. Это были медикаменты для детского онко-блока, оборудование для военных, рации, генераторы.

А Александр Рябоконь находится в теробороне и сейчас занят зачисткой Киева и области от русских тварей", – сказал Дорошко в интервью Команда №1.

Александр Рябоконь
Александр Рябоконь / Фото: Reuters

Напомним, что наставник Десны Александр Рябоконь был признан тренером года в Премьер-лиге (2019). Также он неоднократно признавался лучшим тренером месяца.

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Ранее мы сообщали, что тренер юношеской сборной Украины Владимир Езерский составе добровольческого батальона внес свой вклад в освобождение украинской земли от оккупантов.

Владимир Езерский с оружием в руках защищал столицу Украины
Владимир Езерский с оружием в руках защищал столицу Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

А главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб крошит российских оккупантов в составе артиллерийской бригады ВСУ.

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Юрий Вернидуб защищает Украину на передовой
Юрий Вернидуб защищает Украину на передовой / Фото: Коллаж: Сегодня

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1.30

5.50

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Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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# Страна Имя Баллы
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Шарль Леклер

Шарль Леклер

Ferrari
71
2
Джордж Расселл

Джордж Расселл

Mercedes
37
3
Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

Ferrari
33
4
Серхио Перес

Серхио Перес

Red Bull
30
5
Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

Mercedes
28
6
Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен

Red Bull
25
7
Эстебан Окон

Эстебан Окон

Alpine
20
8
Ландо Норрис

Ландо Норрис

McLaren
16
9
Кевин Магнуссен

Кевин Магнуссен

Haas
12
10
Валттери Боттас

Валттери Боттас

Alfa Romeo
12
11
Даниэль Риккардо

Даниэль Риккардо

McLaren
8
12
Пьер Гасли

Пьер Гасли

AlphaTauri
6
13
Юки Цунода

Юки Цунода

AlphaTauri
4
14
Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо

Alpine
2
15
Чжоу Гуаньюй

Чжоу Гуаньюй

Alfa Romeo
1
16
Александр Албон

Александр Албон

Williams
1
17
Мик Шумахер

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Haas
0
18
Лэнс Стролл

Лэнс Стролл

Aston Martin
0
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Aston Martin
0
20
Николас Латифи

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Williams
0
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
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45
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18
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40
4
Заря
18
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36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
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Десна
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25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
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23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
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Рух
17
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12
Львов
18
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17
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Черноморец
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