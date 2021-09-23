Мірча Луческу: "Забий ми першими – все склалося б інакше"

Наставник "біло-синіх" після розгромної поразки від "гірників" у Суперкубку України дав оцінку діям підопічних

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу в ефірі каналу Футбол 1 прокоментував поразку своєї команди Шахтарю 0:3.

"Шахтар був краще. Була гра, яка могла і не відбутися, тому що ми володарі чемпіонату і Кубка. Але вони хотіли добитися більшого сьогодні. Хоч і у нас були хороші можливості на початку матчу.

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У такій грі один гол вирішує багато. Могли ми забити перший, тоді було б по-іншому. А так пропустили гол, відразу стало складніше грати. Індивідуально хороші гравці, індивідуальна техніка, хороші швидкості. Вони були індивідуально сильніші за нас сьогодні, в командних взаємодіях.

Що мені не сподобалося – атмосфера. Я так і не зрозумів, чому вибігали на поле всі з лави запасних. Чому так агресивно всі вели себе? Я це не можу зрозуміти. Навіщо стільки агресії? Навіщо стільки зла? Вибігали на поле, на нашу територію, коли святкували гол. Вітаю їх з перемогою. Але є моменти, які мені не сподобалися.

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Ми знали, як вони будуть грати. Я попереджав гравців. Ми добре готувалися до цього матчу. Поки виконували, що я говорив, у нас було все добре, були і моменти біля чужих воріт. Як тільки розгубили якісь моменти, ми їм дали відчути впевненість, вони втілили її в забитий гол.

- За короткий проміжок часу в другому таймі пропустили двічі. Втрата концентрації?

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- Тактичні помилки. Втрачати м'яч в центрі поля перед суперником. Як на мене, це був фол все-таки. Нас звинувачували, що ми тиснемо на суддів. Я дивлюся по жовтим картках, фолам, які призначають в нашу сторону.

Вважаю, кожен повинен займатися своїми справами, говорити про свою команду і не поширюватися на чужі команди. Ми не змінювали суддівські кімнати. Як на мене, це відсутність фейр-плей. Я їх вітаю. Хороша команда, добре зіграли сьогодні.

- Чи задоволені ви гравцями, які вийшли на заміну?

- Вони вийшли за рахунку 0:3. Складно щось виправити, коли вже були допущені помилки і програвали 0:3. Вони щось поміняли, тому що у нас було три моменти, в яких могли забити, але було вже пізно.

- Через 11 днів матч в чемпіонаті. Він буде іншим?

- Сподіваюся, не буде цієї агресивної атмосфери, яка була сьогодні. Це свято було зіпсовано агресивною поведінкою. Давно не бачив, щоб було стільки агресії, щоб виходили на поле люди з лави запасних. Це неповага до нас як до футбольної команди", – сказав Луческу.

Дивіться огляд битви за Суперкубок України Шахтар – Динамо