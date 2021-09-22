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Розгром на Олімпійському: Шахтар познущався над Динамо в матчі за Суперкубок України

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
22 вересня, 22:55
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Роберто Де Дзербі з першої спроби виграв трофей для Шахтаря, перервавши трирічну переможну серію Динамо в Суперкубку
Шахтар Донецьк
Шахтар Донецьк / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У матчі за Суперкубок України експерти більше шансів здобути перемогу віддавали київському Динамо. В першу чергу тому, що Шахтар в попередніх матчах нинішнього сезону грав не надто переконливо, особливо з Шерифом в першому турі групового раунду Ліги чемпіонів.

Читайте також: Шахтар – Динамо: огляд битви за Суперкубок України

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Говорила на користь столичної команди і серія з трьох перемог поспіль в турнірі. Однак, як відомо, все рано чи пізно закінчується, і звітний поєдинок це підтвердив.

Першими відкрити рахунок могли підопічні Мірчі Луческу, а саме Владислав Супряга, якому головний тренер несподівано вперше в сезоні довірив місце в стартовому складі. 21-річний форвард технічно прибрав захисника у штрафному і класно пробив у ближній кут, проте влучив у штангу.

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Шахтар же свій шанс не упустив. В середині першого тайму Лассіна Траоре кивком голови перекинув м'яч через воротаря, і той від штанги влетів у сітку. Потім на початку другого тайму міг подвоїти перевагу своєї команди Тарас Степаненко, але цього разу каркас воріт врятував уже Дениса Бойка.

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Через кілька хвилин Траоре оформив дубль, замкнувши у дотик прострільну передачу від Ісмаїлі .

А на 61 хвилині Алан Патрік довів рахунок до розгромного, тим самим убивши інтригу і знявши з порядку денного питання про переможця.

Роберто Де Дзербі з першої спроби виграв трофей для Шахтаря і трохи реабілітувався за колишні невдачі в чемпіонаті і Лізі чемпіонів. У свою чергу Мірча Луческу вперше не зміг тріумфувати в національному турнірі з Динамо.

Суперкубок України

Шахтар – Динамо – 3: 0

Голи: Траоре (30, 54), Патрік (61)

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