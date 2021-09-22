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Разгром на Олимпийском: Шахтер поиздевался над Динамо в матче за Суперкубок Украины

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
22 сентября, 22:55
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Роберто Де Дзерби с первой попытки выиграл трофей для Шахтера, прервав трехлетнюю победную серию Динамо в Суперкубке
Шахтер Донецк
Шахтер Донецк / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В матче за Суперкубок Украины эксперты больше шансов одержать победу отдавали киевскому Динамо. В первую очередь потому, что Шахтер в предыдущих матчах нынешнего сезона играл не слишком убедительно, особенно с Шерифом в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

Читайте также: Шахтер – Динамо: обзор битвы за Суперкубок Украины

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Говорила в пользу столичной команды и серия из трех побед подряд в турнире. Однако, как известно, все рано или поздно заканчивается, и отчетный поединок это подтвердил.

Первыми открыть счет могли подопечные Мирчи Луческу, а именно Владислав Супряга, которому главный тренер неожиданно впервые в сезоне доверил место в стартовом составе. 21-летний форвард технично убрал защитника в штрафной и классно пробил в ближний угол, однако попал в штангу.

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Шахтер же свой шанс не упустил. В середине первого тайма Лассина Траоре кивком головы перебросил мяч через вратаря, и тот от штанги влетел в сетку. Затем в начале второго тайма мог удваивать преимущество своей команды Тарас Степаненко, но в этот раз каркас ворот спас уже Дениса Бойко.

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Спустя несколько минут Траоре оформил дубль, замкнув в касание прострельную передачу от Исмаили.

А на 61 минуте Алан Патрик довел счет до разгромного, тем самым убив интригу и сняв с повестки дня вопрос о победителе.

Роберто Де Дзерби с первой попытки выиграл трофей для Шахтера и немного реабилитировался за прежние неудачи в чемпионате и Лиге чемпионов. В свою очередь Мирча Луческу впервые не смог триумфовать в национальном турнире с Динамо.

Суперкубок Украины

Шахтер – Динамо – 3:0

Голы: Траоре (30, 54), Патрик (61)

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