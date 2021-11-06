Мільярдер із Барселони знову отримав травму

У 19-річного форварда розрив двоголового м'яза стегна. Якщо діагноз підтвердиться, він пропустить щонайменше місяць, повідомляє AS.
Раніше ми писали, що Барселона оголосила про призначення Хаві головним тренером команди.
Фаті пройде медобстеження у клубі. Офіційний діагноз буде оголошено пізніше.
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Зазначимо, що до цього Фаті не грав десять місяців через розрив меніска.
Нещодавно каталонський клуб продовжив контракт із Фаті. Нова угода з іспанським футболістом гвінейського походження діятиме до червня 2027 року. У контракті прописали суму викупу на унікального форварда – 1 мільярд євро.
У поточному сезоні Ла Ліги Фаті у складі Барселони провів п'ять матчів та забив три м'ячі.