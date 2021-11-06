Мільярдер із Барселони знову отримав травму

Нападник Барселони Ансу Фаті отримав травму в першому таймі матчу 13-го туру чемпіонату Іспанії з Сельтою

Ансу Фаті забив перший гол в матчі Динамо - Барселона / Фото: Reuters

У 19-річного форварда розрив двоголового м'яза стегна. Якщо діагноз підтвердиться, він пропустить щонайменше місяць, повідомляє AS.

Раніше ми писали, що Барселона оголосила про призначення Хаві головним тренером команди.

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Фаті пройде медобстеження у клубі. Офіційний діагноз буде оголошено пізніше.

Зазначимо, що до цього Фаті не грав десять місяців через розрив меніска.

Нещодавно каталонський клуб продовжив контракт із Фаті. Нова угода з іспанським футболістом гвінейського походження діятиме до червня 2027 року. У контракті прописали суму викупу на унікального форварда – 1 мільярд євро.

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У поточному сезоні Ла Ліги Фаті у складі Барселони провів п'ять матчів та забив три м'ячі.