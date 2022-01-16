Миколенко підставив: тренера Евертона прибрали

Зігравши лише два матчі за ліверпульський клуб, Миколенко залишився без наставника. Відставка Бенітеса стала наслідком і помилок Віталія

Бенітес і Миколенко / Фото: Getty Images, Reuters

Після виїзної поразки 1:2 від аутсайдера англійської Прем'єр-ліги Норвіча, яка став наслідком двох помилок Віталія Міколенка, Рафаель Бенітес залишив посаду головного тренера Евертона.

Про це в Twitter повідомив британський журналіст Піт О’Рурк.

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Евертон звільнив Бенітеса. Сторони ведуть переговори щодо суми компенсації. Очікується, що офіційно про відставку оголосять не пізніше понеділка, 17 січня.

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Віталій Миколенко / Фото: Reuters

У іспанського тренера Рафаеля Бенітеса, який з Ліверпулем виграв Лігу чемпіонів-2005, в Евертоні не склалося. З останніх 13 матчів в АПЛ команда виграла лише один, а програла дев'ять, скотившись майже до зони вильоту.

Отже, Миколенко матиме нового тренера.

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Миколенко та Бенітес / Фото: Колаж: Сьогодні

Цікаво, що на Бенітеса Віталій, до суботніх помилок, справляв хороше враження. Іспанець покладав на українця великі надії.

"Це майбутнє Евертона, точно. Я вражений, тому що ми думали, що Миколенко не знає англійської. Але виявилося, що він більш-менш розуміє багато речей. Трудяга, хороший хлопець", – говорив Бенітес про ексдинамівця, придбаного Евертоном за 23 млн. євро.

Бенітес та Миколенко / Фото: REUTERS

Чи буде Миколенко користуватися такою ж довірою нового тренера Евертона, ім'я якого поки що не називається, це ще питання.

Останній матч Бенітеса біля керма Евертона