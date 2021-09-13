12 вересня 14:00 Відео
Минай 2
Чорноморець 2
12 вересня 17:00 Відео
Колос 1
Маріуполь 3
12 вересня 19:30 Відео
Ворскла 2
Десна 2
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

У Мессі таких голів немає! Скандаліст із Динамо створив шедевр у Франції

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
13 вересня, 00:11
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Одіозний вінгер Жерсон Родрігес, якого Динамо віддало в оренду Труа, відзначився в першому ж поєдинку за французький клуб
У Мессі нема голів у Лізі 1, а у Жерсона уже є
У Мессі нема голів у Лізі 1, а у Жерсона уже є / Фото: Getty Images, Reuters

У Ліонеля Мессі, який перейшов з Барселони до ПСЖ місяць тому, немає ще жодного гола в чемпіонаті Франції.

А у Жерсона Родрігеса, якого Динамо віддало в оренду Труа 31 серпня, вже є!

Реклама

У своєму дебютному поєдинку за французький клуб, що належить тій же групі шейхів, що і МанСіті, Жерсон шикарним ударом злету увігнав м'яч під поперечину воріт Меца.

Завдяки голу люксембуржця Родрігеса Труа переміг 2:0.

ВІДЕО ГОЛА ЖЕРСОНА

Реклама

Мец – Труа – 0:2
Голи: Жерсон Родрігес, 50, Шавальрен, 84

Нагадаємо, Жерсон Родрігес перейшов до Труа з Динамо на умовах оренди до кінця сезону-2021/22. При цьому неофіційно в київському клубі говорили, що вдалися до цього, тому що люксембуржець псував атмосферу в команді.

Реклама

З чуток, Жерсон взявся активно знайомити з принадами київської нічного життя новачка Динамо – венесуельця Еріка Раміреса.

Читайте також: Головний порушник режиму з Динамо підставив свою збірну

Раніше Жерсон скандалив із колишнім головним тренером киян Олексієм Михайличенком, також Родрігес відзначився тим, що приїздив на тренування Динамо з перегаром.

Жерсон Родрігес
Жерсон Родрігес / Фото: Reuters

Жерсон Родрігес і Ольга Янчук
Жерсон Родрігес і Ольга Янчук / Фото: Instagram

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Покер - це спорт!
Новини покеру
Петраков - тренер збірної
Опитування
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Олександрія
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Дніпро-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металіст 1925
7
6:12
6
13
Чорноморець
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Маріуполь
7
11:16
4
16
Львів
6
4:12
2
Показати бiльше
Неділя, 12 вересня
2:2
Відео Про матч
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти