У Месси таких голов нет! Скандалист из Динамо сотворил шедевр во Франции

Одиозный вингер Жерсон Родригес, которого Динамо отдало в аренду Труа, отличился в первом же поединке за французский клуб

У Месси нет голов в Лиге 1, а у Жерсона уже есть / Фото: Getty Images, Reuters

У Лионеля Месси, перешедшего из Барселоны в ПСЖ месяц назад, нет еще ни одного гола в чемпионате Франции.

А у Жерсона Родригеса, которого Динамо отдало в аренду Труа 31 августа, уже есть!

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В своем дебютном поединке за французский клуб, принадлежащий той же группе шейхов, что и МанСити, Жерсон шикарным ударом слету вогнал мяч под перекладину ворот Меца.

Благодаря голу люксембуржца Родригеса Труа победил 2:0.

ВИДЕО ГОЛА ЖЕРСОНА

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Мец – Труа – 0:2

Голы: Жерсон Родригес, 50, Шавальрен, 84

Напомним, Жерсон Родригес перешел в Труа из Динамо на правах аренды до конца сезона-2021/22. При этом неофициально в киевском клубе говорили, что пошли на этот шаг, потому что люксембуржец портил атмосферу в команде.

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По слухам, Жерсон принялся активно знакомить с прелестями киевской ночной жизни новичка Динамо – венесуэльца Эрика Рамиреса.

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Ранее Жерсон скандалил с бывшим главным тренером киевлян Алексеем Михайличенко, также Родригес отметился тем, что приезжал на тренировки Динамо с перегаром.

Жерсон Родригес / Фото: Reuters