Мессі перевершив його брат. Він видав феєричні шість хвилин у чемпіонаті Бразилії

Ліонель Мессі став антигероєм фіналу за Суперкубок Іспанії. Лідер "Барселони" отримав червону картку за умисний удар суперника. Каталонці поступилися "Атлетіку" – 2:3.

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А в цей час на іншому кінці планети феєрив двоюрідний брат Мессі. Емануель Бьянкуччі видав незабутні шість хвилин в матчі "Віла Нови", повідомляє Євроспорт .

На 26-й хвилині Бьянкуччі вийшов на поле, на 30-й отримав жовту картку, на 31-й забив, а на 32-й отримав другу жовту, так як святкував гол без футболки.

М'яч у ворота "Ітуано" став переможним і повернув "Віла Нову" в Серію B чемпіонату Бразилії.

Golaço de Emanuel Biancucchi !!



Placar parcial: Ituano 0 x 1 Vila Nova pic.twitter.com/gX3djtxEep - Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) January 17, 2 021

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Бьянкуччі 32 роки, він виступає за "Віла Нову" з 2020 року. До цього він змінив багато клубів – в Бразилії, Перу, Парагваї. Є навіть 15 матчів за німецький "Мюнхен-1860".

Емануель і Ліонель:

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