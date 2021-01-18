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Мессі перевершив його брат. Він видав феєричні шість хвилин у чемпіонаті Бразилії

18 січня, 16:18

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Емануель Бьянкуччі забив переможний гол "Віла Нови"

Ліонель Мессі став антигероєм фіналу за Суперкубок Іспанії. Лідер "Барселони" отримав червону картку за умисний удар суперника. Каталонці поступилися "Атлетіку" – 2:3.

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А в цей час на іншому кінці планети феєрив двоюрідний брат Мессі. Емануель Бьянкуччі видав незабутні шість хвилин в матчі "Віла Нови", повідомляє Євроспорт .

На 26-й хвилині Бьянкуччі вийшов на поле, на 30-й отримав жовту картку, на 31-й забив, а на 32-й отримав другу жовту, так як святкував гол без футболки.

М'яч у ворота "Ітуано" став переможним і повернув "Віла Нову" в Серію B чемпіонату Бразилії.

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Бьянкуччі 32 роки, він виступає за "Віла Нову" з 2020 року. До цього він змінив багато клубів – в Бразилії, Перу, Парагваї. Є навіть 15 матчів за німецький "Мюнхен-1860".

Емануель і Ліонель:

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