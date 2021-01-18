Месси затмил его брат. Он выдал феерические шесть минут в чемпионате Бразилии

Лионель Месси стал антигероем финала за Суперкубок Испании. Лидер "Барселоны" получил красную карточку за умышленный удар соперника. Каталонцы уступили "Атлетику" – 2:3.

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А в это время на другом конце планете феерил двоюродный брат Месси. Эмануэль Бьянкуччи выдал незабываемые шесть минут в матче "Вила Новы", сообщает Евроспорт.

На 26-й минуте Бьянкуччи вышел на поле, на 30-й получил желтую карточку, на 31-й забил, а на 32-й получил вторую желтую, так как праздновал гол без футболки.

Мяч в ворота "Итуано" стал победным и вернул "Вила Нову" в Серию B чемпионата Бразилии.

Golaço de Emanuel Biancucchi!!



Placar parcial: Ituano 0 x 1 Vila Nova pic.twitter.com/gX3djtxEep — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) January 17, 2021

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Бьянкуччи 32 года, он выступает за "Вила Нову" с 2020 года. До этого он сменил много клубов – в Бразилии, Перу, Парагвае. Есть даже 15 матчей за немецкий "Мюнхен-1860".

Эмануэль и Лионель:

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