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Месси затмил его брат. Он выдал феерические шесть минут в чемпионате Бразилии

18 января, 16:18

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Эмануэль Бьянкуччи забил победный гол "Вила Новы"

Лионель Месси стал антигероем финала за Суперкубок Испании. Лидер "Барселоны" получил красную карточку за умышленный удар соперника. Каталонцы уступили "Атлетику" – 2:3.

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А в это время на другом конце планете феерил двоюродный брат Месси. Эмануэль Бьянкуччи выдал незабываемые шесть минут в матче "Вила Новы", сообщает Евроспорт.

На 26-й минуте Бьянкуччи вышел на поле, на 30-й получил желтую карточку, на 31-й забил, а на 32-й получил вторую желтую, так как праздновал гол без футболки.

Мяч в ворота "Итуано" стал победным и вернул "Вила Нову" в Серию B чемпионата Бразилии.

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Бьянкуччи 32 года, он выступает за "Вила Нову" с 2020 года. До этого он сменил много клубов – в Бразилии, Перу, Парагвае. Есть даже 15 матчей за немецкий "Мюнхен-1860".

Эмануэль и Лионель:

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