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Мессі вивів "Барсу" до чвертьфіналу Кубку з клубним рекордом

28 січня, 09:15

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Аргентинський форвард зіграв 77-й матч у Кубку короля, забивши 15-й м'яч у сезоні

"Барселоні" довелося серйозно постаратися, щоб в 1/8 фіналу Кубку Іспанії обіграти "Райо Вальєкано". Гості з Каталонії на початку другого тайму пропустили першими. Лише після цього Ліонель Мессі зрівняв рахунок на 69-й хвилині. А на 80-й він віддав передгольовую передачу на Алабу, той переправив на Френкі де Йонга, і нідерландський півзахисник приніс своєму тренеру-співвітчизнику Куману вольову перемогу – 2:1. Вкінці Лео міг ще раз відзначитися, але заводився.

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Тим часом Мессі відправив сім'ю на курси французької мови.

Для Мессі вчорашній гол став 15-м у сезоні 2020/2021. При цьому, як виявилося, він забиває не менше як 15 м'ячів у 15-му сезоні поспіль! Дивіться огляд матчу в Мадриді.

Також Мессі оновив клубний рекорд за кількістю матчів у Кубку короля. Тепер їх у 33-річного футболіста стало 77.

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Також до чвертьфіналу в середу вийшла "Севілья", яка розібралася з "Валенсією", – 3:0.

Читайте про те, що "Барселона" заборгувала понад мільярд євро.

Згадаймо, як "Барса" обіграла "Динамо" в Лізі чемпіонів в Києві:

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футбол Барселона Ліонель Мессі кубок Іспанії Райо Вальєкано Френкі де Йонг
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