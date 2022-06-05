Мессі принизив Естонію! Зірка ПСЖ оформив пента-трик і погнався за Роналду

Форвард забив п'ять голів у ворота нещасних прибалтів та обійшов у рейтингу голеадорів-збірників Ференца Пушкаша

Ліонель Мессі оформив пента-трик за збірну Аргентини / Фото: Getty Images

Сьогодні збірна України зазнала поразки у матчі плей-офф відбору на ЧС-2022. Єдиний гол за Уельс забив Андрій Ярмоленко у свої ворота.

Тим часом інші збірні проводять або ігри Ліги націй, або товариські матчі. Наприклад, збірна Аргентини нещодавно виграла Фіналісіму, а тепер вирішила провести спаринг зі збірною Естонії

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Такий нескладний суперник став приводом до феєрії з боку Ліонеля Мессі. Форвард провів на полі весь матч, який закінчився з рахунком 5:0. І всі голи – на рахунку семиразового володаря Золотого м'яча!

Перший гол був забитий Лео на 8 хвилині з пенальті, тоді як подальші взяття воріт на 45, 47, 71 та 76 хвилинах стали наслідком провалів естонців в обороні. Проте Мессі ще більше зміцнився у списку головних бомбардирів збірної Аргентини.

На рахунку гравця ПСЖ нині 86 голів за "альбіселесте". У списку головних голеадорів серед усіх збірних Ліонель піднявся на 4 місце, обігнавши Ференца Пушкаша (84 голи за Угорщину та Іспанію).

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Попереду всього троє гравців, у тому числі одвічний конкурент Ліонеля – Кріштіану Роналду, у якого після сьогоднішньої гри зі Швейцарією (4:0) стало 117 голів. Далі йдуть іранець Алі Даеї (109) та малазієць Мохтар Дахарі (89).