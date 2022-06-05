Мундіаль був такий близький: відеоогляд матчу Уельс – Україна

Команда Олександра Петракова мінімально поступилася валлійцям через автогол. На чемпіонат світу поїдуть Бейл та компанія

Україна програє Уельсу у матчі за вихід на ЧС-2022

Сьогодні збірна України програла свій матч року. У фіналі плей-офф відбору на ЧС-2022 команда Олександра Петракова поступилася Уельсу з рахунком 0:1 і залишилася без Мундіалю.

Наша команда контролювала м'яч частіше в першому таймі, Уельс же ставив на контратаки. Втім, гол перед перервою забили господарі. А точніше, Ярмоленко. Після подачі Бейла зі штрафного Андрій зрізав м'яч у ворота.

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Вже на перерву наша команда могла зрівняти рахунок. Все той же Ярмоленко підставився під Аллена в чужому штрафному майданчику і Джо врізав нашому гравцю по ступні замість м'яча. Суддя VAR переглянув епізод у повторі та вирішив не вказувати на "точку".

Після перерви Уельс відійшов на захист та непогано контратакував. У нашої команди найгостріше були Довбик та Сидорчук. Після моментів першого рятував Хеннессі, а Сергій зробив ставку на далекі постріли.

Таким чином, Уельс вдруге виходить на чемпіонат світу, де у групі В битиметься з Англією, США та Іраном. Наша команда тепер готуватиметься до ігор Ліги націй. У червні на неї чекають дві битви з Ірландією (8 та 14 числа), а між ними – гра з Вірменією (11-го).

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ОГЛЯД МАТЧУ УЕЛЬС – УКРАЇНА