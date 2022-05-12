Хто найбільше заробляє у спорті: рейтинг багатіїв

Баскетболіст клубу Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс став найбільш високооплачуваним спортсменом у світі. За останній рік він заробив 126,9 млн доларів. Раніше Джеймс став другим найкращим снайпером в історії НБА.
Цікаво, що зарплата у Леброна Джеймса не найвища – всього 36,9 млн (майже вдвічі менша, ніж у Мессі). А решту 90 млн баскетболіст отримав від рекламних контрактів, повідомляє Sportico.
У першій п'ятірці рейтингу, крім Леброна, опинилися три футболісти – Ліонель Мессі ($122 млн), Кріштіану Роналду ($115 млн) та Неймар ($103 млн). А також боксер Сауль Альварес, який заробив 89 млн. І недавно програв Біволу.
Лідер минулого року боєць ММА Конор Макгрегор заробив лише 52 млн і посідає 22-ге місце.
На жаль, у ТОП-100 рейтингу не виявилося жодного українського спортсмена.