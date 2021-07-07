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Мессі крокує назустріч Неймару: Аргентина пробилася до Бразилії у фінал Кубка Америки

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
7 липня, 08:36
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Партнери зіркового капітана Барселони виграли в півфіналі у колумбійців лише в серії пенальті після нічиєї 1:1 в основний час
/ Фото: Reuters

Кубок Америки завершиться так, як і очікувалося, – фінальним протистояння збірних Аргентини та Бразилії. Як ми писали напередодні, Бразилія обіграла Перу в півфіналі, а вирішальний м'яч знову забив Лукас Пакета. Аргентинскій команді путівка до фіналу далася ще важче.

Команда Ліонеля Мессі в Бразиліа зустрічалася зі збірною Колумбії. Вже на 7-й хвилині Лаутаро Мартінес з Інтера відкрив рахунок з передачі Лео. Однак легкої прогулянки не вийшло. На 61-й хвилині форвард Порту Луїс Діас рівновагу відновив – 1:1.

Анхель Ді Марія і Мартінес мали відмінний шанс вирвати перемогу в основний час, але захисник виніс м'яч з лінії воріт, коли голкіпер вже був обіграний. Сам Мессі пробивав у штангу. Гра була напруженою – рефері показав 10 жовтих карток. У підсумку справа дійшла до серії пенальті. Аргентинський воротар Астон Вілли Еміліано Мартінес виводив з себе суперників ще до удару, розмовляючи з ними, а потім тричі не давав себе обіграти. Дивіться, як Аргентина пройшла-таки Колумбію:

Раніше Мессі видав шедевр на Кубку Америки в півфіналі.

Отже, у вихідні в матчі за третє місце зіграють Колумбія і Перу, а трофей в Ріо-де-Жанейро розіграють Аргентина і Бразилія. До речі, Ліонель є найкращим бомбардиром турніру з чотирма голами, а Лаутаро з трьома – на другому місці.

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О
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Г
О
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Англія
3
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7
2
Чехія
3
3:2
4
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Хорватія
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4
4
Шотландія
3
1:5
1
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І
Г
О
1
Швеція
3
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2
Іспанія
3
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5
3
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3
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3
4
Польща
3
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1
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Г
О
1
Франція
3
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5
2
Німеччина
3
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4
3
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