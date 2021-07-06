Бразилія вигризла фінал Кубка Америки, пробивши диво-воротаря: відео голу та огляд матчу

Збірна Бразилії стала першим фіналістом домашнього Кубка Америки-2021, у боротьбі обігравши у півфіналі 6 липня Перу, в складі якого відзначився воротар

Неймар допоміг Бразилії переграти Перу/Фото CBF Futebol

Цієї ночі в Ріо-де-Жанейро визначився перший півфіналіст Кубка Америки-2021. У рідних стінах збірна Бразилії приймала збірну Перу, і зустріч завершилася мінімальною перемогою господарів поля – 1:0. Раніше ми повідомляли, що гравці Бразилії не хочуть грати на домашньому Кубку Америки.

Бразильці створили масу моментів біля чужих воріт, але голкіпер Перу Педро Гальєсе часом просто творив в "рамці" дива. А єдиний гол у цьому поєдинку був забитий на 35-й хвилині. Неймар увірвався до штрафного і віддав передачу в район 11-метрової позначки на Лукаса Пакету, який таки пробив воротаря.

Бразилія зіграє в фіналі Копа вдруге поспіль і побореться за 10-й титул в історії. Причому 5 турнірів з 9 були виграні вдома. Другий фіналіст визначиться в матчі між збірними Аргентини і Колумбії, який відбудеться в ніч на середу, 7 липня. Початок гри – о 4:00.

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Нагадаємо, що на груповому етапі Копа Америка-2021, який в останній момент перенесли з Колумбії та Аргентини, Бразилія здобула три поспіль перемоги – над Венесуелою (3:0), Перу (4:0) і Колумбією (2:1), а в заключному поєдинку вони розійшлися миром з Еквадором (1:1). У чвертьфіналі підопічні Тіте переграли Чилі (1:0).

Раніше повідомлялося, що чилійських гравців звинувачують в організації секс-вечірки з повіями.