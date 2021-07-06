6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
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9 липня 19:00
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Бразилія вигризла фінал Кубка Америки, пробивши диво-воротаря: відео голу та огляд матчу

Олена Павлова Олена Павлова
6 липня, 08:46
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Збірна Бразилії стала першим фіналістом домашнього Кубка Америки-2021, у боротьбі обігравши у півфіналі 6 липня Перу, в складі якого відзначився воротар
Неймар допоміг Бразилії переграти Перу/Фото CBF Futebol
Неймар допоміг Бразилії переграти Перу/Фото CBF Futebol

Цієї ночі в Ріо-де-Жанейро визначився перший півфіналіст Кубка Америки-2021. У рідних стінах збірна Бразилії приймала збірну Перу, і зустріч завершилася мінімальною перемогою господарів поля – 1:0. Раніше ми повідомляли, що гравці Бразилії не хочуть грати на домашньому Кубку Америки.

Бразильці створили масу моментів біля чужих воріт, але голкіпер Перу Педро Гальєсе часом просто творив в "рамці" дива. А єдиний гол у цьому поєдинку був забитий на 35-й хвилині. Неймар увірвався до штрафного і віддав передачу в район 11-метрової позначки на Лукаса Пакету, який таки пробив воротаря.

Бразилія зіграє в фіналі Копа вдруге поспіль і побореться за 10-й титул в історії. Причому 5 турнірів з 9 були виграні вдома. Другий фіналіст визначиться в матчі між збірними Аргентини і Колумбії, який відбудеться в ніч на середу, 7 липня. Початок гри – о 4:00.

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Нагадаємо, що на груповому етапі Копа Америка-2021, який в останній момент перенесли з Колумбії та Аргентини, Бразилія здобула три поспіль перемоги – над Венесуелою (3:0), Перу (4:0) і Колумбією (2:1), а в заключному поєдинку вони розійшлися миром з Еквадором (1:1). У чвертьфіналі підопічні Тіте переграли Чилі (1:0).

Раніше повідомлялося, що чилійських гравців звинувачують в організації секс-вечірки з повіями.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Вівторок, 6 липня
22:00
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Середа, 7 липня
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