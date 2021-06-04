Мессі з командою відкрили в Аргентині статую Марадони

Всі футболісти аргентинської команди взяли участь у відкритті пам'ятника легендарному футболістові перед відбірковим матчем ЧС-2022 проти Чилі

Пам'ятник Дієго Марадоні в Аргентині / Фото: Getty Images

Ще одним футбольним пам'ятником у світі стало більше. Перед матчем відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 між збірними Аргентини і Чилі в Сантьяго-дель-Естеро пройшла церемонія відкриття статуї Дієго Марадони. У заході взяли участь футболісти аргентинської команди, в тому числі і Ліонель Мессі.

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# SelecciónMayor La Selección @Argentina participó del homenaje realizado en las inmediaciones del estadio en donde se descubrió una estatua en homenaje a la leyenda Diego Maradona pic.twitter.com/26naKUUKne - Selección Argentina (@Argentina) June 3, 2021

Збірна Аргентини проводила перший офіційний матч після смерті Марадони. Поєдинок завершився внічию – 1:1.



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Нагадаємо, Марадона помер 25 листопада у віці 60 років в результаті гострого набряку легенів, викликаного хронічною серцевою недостатністю. У серці Дієго виявили патологію, що приводить до збільшення камер серця і має безліч причин. Серце Марадони було вдвічі більше звичайного, і воно збережене для вивчення.