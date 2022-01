Мессі не при справах. Найкращий гол 2021 року забив аргентинець із Тоттенгема

Найкрасивіший гол у 2021 році був забитий у матчі проти лондонського Арсеналу в чемпіонаті Англії

Аргентинець Ерік Ламела забив найкращий гол у 2021 році / Фото: Twitter

Аргентинський півзахисник Тоттенгема Ерік Ламела став володарем Премії Пушкаша за найкращий гол 2021 року за версією ФІФА. Церемонія нагородження Best FIFA Football Awards відбулася у Будинку ФІФА у Цюріху сьогодні, 17 січня, у віртуальному форматі через пандемію коронавірусу.

The FIFA #Puskás Award goes to @ErikLamela for his sensational goal for @SpursOfficial v Arsenal!



A strike worthy of being called #TheBest - FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

Гол Ламелу рабоною у ворота Арсеналу (2:1) визнано найкрасивішим.

Аргентинець випередив у голосуванні форварда збірної Чехії Патріка Шіка за гол у ворота Шотландії на Євро-2020 і нападаючого Порту Мехді Таремі за м'яч у ворота Челсі в Лізі чемпіонів.

Erik Lamela wins the 2021 Puskas award for his rabona in the North London derby pic.twitter.com/dXAYGso4tZ - ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2022

Нагадаємо, що у 2020 році найкращий гол забив також гравець "шпор". Нападник Сон-Хин Мін відзначився шедевром у матчі Тоттенгем – Бернлі у чемпіонаті Англії.