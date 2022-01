Месси не при делах. Лучший гол 2021 года забил аргентинец из Тоттенхэма

Самый красивый гол в 2021 году был забит в матче против лондонского Арсенала в чемпионате Англии

Аргентинец Эрик Ламела забил лучший гол в 2021 году / Фото: Twitter

Аргентинский полузащитник Тоттенхэма Эрик Ламела стал обладателем Премии Пушкаша за лучший гол 2021 года по версии ФИФА. Церемония награждения Best FIFA Football Awards состоялась в Доме ФИФА в Цюрихе сегодня, 17 января, в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.

The FIFA #Puskás Award goes to @ErikLamela for his sensational goal for @SpursOfficial v Arsenal!



A strike worthy of being called #TheBest — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

Гол Ламелу рабоной в ворота Арсенала (2:1) признан самым красивым.

Аргентинец опередил в голосовании форварда сборной Чехии Патрика Шика за гол в ворота Шотландии на Евро-2020 и нападающего Порту Мехди Тареми за мяч в ворота Челси в Лиге чемпионов.

Erik Lamela wins the 2021 Puskas award for his rabona in the North London derby pic.twitter.com/dXAYGso4tZ — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2022

Напомним, что в 2020 году лучший гол забил также игрок "шпор". Нападающий Сон Хын Мин отличился шедевром в матче Тоттенхэм – Бернли в чемпионате Англии.