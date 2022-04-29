Мене хочуть знищити! Російський блогер зазнає репресій через інтерв'ю з українцями

Футбольний блогер Євген Савін впав у немилість росіян після того, як розповів правду про війну в Україні

Євген Савін відкрито висловився про війну в Україні

Минулого тижня вийшло резонансне інтерв'ю Андрія Ярмоленка та інших українських футболістів російському блогеру Євгену Савіну.

Ексфутболіст нині веде YouTube-проект КраСава і чи не першим із російської футбольної спільноти відкрито висловився проти Путіна. Принаймні Євген не побоявся назвати слово "війна" і показати жахливі кадри бомбардувань фашистів.

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Ці дії КраСави були погано сприйняті росіянами. Після того випуску Савін поспілкувався з українським блогером та футболістом Дмитром Поворознюком, розповівши про сумні наслідки своїх дій.

"Він надсилав мені анонс програми з проханням поширити його. Я, чесно кажучи, не робив анонс. Я навіть не дивився цей випуск. Я його прокрутив, прочитав головні меседжі, які там були. Зрозумів, що він назвав війну "війною", показав відео про те, що відбувається в Україні.

Було дуже важливо зрозуміти, в якому напрямку його буде показано. Ми піарили та розповідали про випуск у соцмережах. Наступного дня я йому написав, що я вдячний йому за його позицію, що він називає війну "війною". Він відписав: "Ти не уявляєш, що зараз відбувається навколо мене, моєї родини та моїх батьків. Мене хочуть просто знищити". Я зрозумів, що зараз йому дуже непросто. Вважаю, що він зробив сильний вчинок, який не всі розуміють чи хочуть зрозуміти. Мені здається, що він досить світла людина", – заявив Дмитро Поворознюк.

Зазначимо, що у відео довжиною понад годину взяли участь Андрій Ярмоленко, Віталій Миколенко, Олександр Алієв, Андрій Воронін, Даріо Срна та українські біженці. До речі, у випуску Ярмоленко розповів про свою розмову із зрадником України Тимощуком.