Меня хотят уничтожить! Российский блогер подвергается репрессиям из-за интервью с украинцами

Футбольный блогер Евгений Савин впал в немилость россиян после того, как рассказал правду о войне в Украине

Евгений Савин открыто высказался о войне в Украине

На прошлой неделе вышло резонансное интервью Андрея Ярмоленко и других украинских футболистов российскому блогеру Евгению Савину.

Экс-футболист нынче ведет YouTube-проект КраСава и едва ли не первым из российского футбольного сообщества открыто высказался против Путина. По крайней мере, Евгений не побоялся назвать слово "война" и показать ужасные кадры бомбардировок фашистов.

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Данный ход КраСавы был воспринят в штыки россиянами. После того выпуска Савин пообщался с украинским блогером и футболистом Дмитрием Поворознюком, рассказав о печальных последствиях своих действий.

"Он отправлял мне анонс программы с просьбой распространить его. Я, честно говоря, не делал анонс. Я даже не смотрел этот выпуск. Я его прокрутил, прочитал главные месседжи, которые там были. Понял, что он назвал войну "войной", показал видео про то, что происходит в Украине.

Было очень важно понять, в каком направлении оно будет показано. Мы пиарили и рассказывали о выпуске в соцсетях. На следующий день я ему написал, что я благодарен ему за его позицию, что он войну называет "войной". Он отписал: "Ты не представляешь, что сейчас происходит вокруг меня, моєй семьи и моих родителей. Меня хотят просто уничтожить". Я понял, что ему сейчас очень непросто. Считаю, что он сделал сильный поступок, который не все понимают или хотят понять. Мне кажется, что он довольно светлый человек", – заявилДмитрий Поворознюк.

Отметим, что в видео длиной более часа приняли участие Андрей Ярмоленко, Виталий Миколенко, Александр Алиев, Андрей Воронин, Дарио Срна, а также украинские беженцы. К слову, в выпуске Ярмоленко рассказал о своем разговоре с предателем Украины Тимощуком.