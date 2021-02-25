Русский
$ 27,95
33,93
  1. Спорт
  2. Новини футболу

"МанСіті" без Зінченка прихлопнул "Борусію" у Лізі чемпіонів

25 лютого, 00:17

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Британці забили два голи в гостьовому матчі

"Манчестер Сіті" вже однією ногою у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Англійський клуб вдало зіграв у номінально гостьовому матчі проти менхенгладбахської "Борусії". Через карантин поєдинок відбувся не в Німеччині, а в Будапешті. Ми вели онлайн-трансляцію матчу "Боруссія" – "МанСіті".

Реклама

У кожному з таймів британці забили по голу. На 29-й хвилині Канселу добре зіграв на фланзі, трохи змістився в центр і виконав закид на дальню штангу, звідки точно пробив головою Бернардо Сілва!

А після перерви знову Канселу виконав закид на дальню штангу, звідки передачу в центр зробив Бернардо Сілва, Габріел Жезус набіг і точно пробив із близької відстані!

Український півзахисник "МанСіті" Олександр Зінченко за перемогою своїх одноклубників спостерігав із лави запасних.

"Борусія" М – "Манчестер Сіті" – 0:2
Голи: Сілва (29), Жезус (65)

Реклама

Зустріч у відповідь відбудеться 16 березня в Манчестері.

В тренді
"Динамо" врятувало очко в матчі з "Десною" після видалення і пенальті

Нагадаємо, що "Реал" у гостях обіграв "Аталанту": дивіться, як це було.

Огляд матчу "Боруссія" М – "Манчестер Сіті":

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Боруссія Менхенгладбах
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

За українську мову – жовта картка: скандалище у Львові
За українську мову – жовта картка: скандалище у ЛьвовіФутбол
"Йому б контру пошпилити, а не дівчат": дружина форварда збірної України – про зрадиФутбол
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку "за українську мову"Футбол
"Момент з трусиками вас не бентежить?" Ірину Морозюк підставили подругиФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" заснув на найсексуальнішому бюсті світового футболуФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти