"МанСіті" без Зінченка прихлопнул "Борусію" у Лізі чемпіонів

"Манчестер Сіті" вже однією ногою у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Англійський клуб вдало зіграв у номінально гостьовому матчі проти менхенгладбахської "Борусії". Через карантин поєдинок відбувся не в Німеччині, а в Будапешті. Ми вели онлайн-трансляцію матчу "Боруссія" – "МанСіті".
У кожному з таймів британці забили по голу. На 29-й хвилині Канселу добре зіграв на фланзі, трохи змістився в центр і виконав закид на дальню штангу, звідки точно пробив головою Бернардо Сілва!
А після перерви знову Канселу виконав закид на дальню штангу, звідки передачу в центр зробив Бернардо Сілва, Габріел Жезус набіг і точно пробив із близької відстані!
Український півзахисник "МанСіті" Олександр Зінченко за перемогою своїх одноклубників спостерігав із лави запасних.
"Борусія" М – "Манчестер Сіті" – 0:2
Голи: Сілва (29), Жезус (65)
Зустріч у відповідь відбудеться 16 березня в Манчестері.
Нагадаємо, що "Реал" у гостях обіграв "Аталанту": дивіться, як це було.
Огляд матчу "Боруссія" М – "Манчестер Сіті":
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