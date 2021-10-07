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Мама поганого не порадить: Мбаппе залишається в Парижі?

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
7 жовтня, 08:50
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Перехід Кіліана Мбаппе в мадридський Реал може і не відбутися. Мильна опера з трансфером форварда збірної Франції триває
Керівництво Парі-Сен-Жермена докладає всіх зусиль, щоб утримати Мбаппе
Керівництво Парі-Сен-Жермена докладає всіх зусиль, щоб утримати Мбаппе / Фото: Reuters

Мама французького нападника Кіліана Мбаппе – Файза Ламарі не виключає варіант, за яким футболіст залишиться в своєму нинішньому клубі, повідомляє видання Le Parisien. Як відомо, нинішній контракт форварда закінчується влітку наступного року.

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"В даний час ми ведемо переговори з ПСЖ, і все йде добре.

У мене навіть був спортивний директор клубу Леонардо в понеділок. Чи прийдемо до вирішення? Одне можна сказати напевно: Кіліан зробить все можливе, щоб виграти Лігу чемпіонів", – наводить слова Файзи Ламарі Le Parisien.

Нещодавно з'явилася інформація про те, що перехід Мбаппе в Реал відбудеться наступного літа, а контракт з "королівським клубом" буде підписаний на початку 2022 року.

Більш того, навіть стала відома зарплата 22-річного нападника в Реалі. За повідомленням Ніколи Скіри, Кіліан буде отримувати по 40 млн євро на рік.

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Кіліан Мбаппе. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Кіліан Мбаппе. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

У свою чергу керівництво Парі-Сен-Жермена докладає всіх зусиль, щоб зберегти в своєму складі свого найкращого бомбардира.

Фото: REUTERS/Albert Gea
Фото: REUTERS/Albert Gea

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У сезоні-2021/22 Мбаппе провів 11 матчів за ПСЖ, на його рахунку 4 голи і 5 асистів.

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