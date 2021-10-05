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Все вирішено! Названо точну дату переходу Мбаппе в Реал

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
5 жовтня, 14:55
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Нападаючий Парі Сен-Жермен Кілліан Мбаппе таки домігся свого, на початку наступного року він підпише контракт з Реалом
Мбаппе не може дочекатися переїзду в Мадрид
Мбаппе не може дочекатися переїзду в Мадрид / Фото: Reuters

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес розкрив подробиці підписання контракту з нападаючим Парі Сен-Жермен Кіліаном Мбаппе.

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"У січні у нас будуть новини по Мбаппе. Сподіваємося, що все вирішиться вже 1 січня", – заявив Перес в інтерв'ю El Debate.

Іспанський клуб дуже хотів підписати форварда вже цього літа. Про переїзд до Мадрида мріяв і сам Мбаппе. Але в серпні ПСЖ відхилив дві пропозиції Реала по Кіліану, хоча мадридці пропонували 160 млн євро. А потім готові були ще накинути 20 млн.

Що цікаво, Мбаппе може перейти в Реал абсолютно безкоштовно. Чинний контракт француза з ПСЖ закінчується у червні 2022 року. 1 січня Реал отримає можливість укласти попередню угоду з 22-річним форвардом. А влітку він переїде в Мадрид в якості вільного агента.

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Точно так, як Ліонель Мессі цього літа став гравцем Парі Сен-Жермен.

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