Буде отримувати як Мессі з Неймаром: стала відома зарплата Мбаппе в Реалі

Керівництво "королівського" клубу впевнене, що зможе підписати зоряного бомбардира Кіліана Мбаппе, повідомляє в своєму Twitter Нікола Скіра.

Читайте також: Заміна для Мбаппе: ПСЖ кличе кривдника Динамо

Президент Реала Флорентіно Перес запропонував французькому нападаючому шестирічний контракт з зарплатою 40 мільйонів євро на рік. За час перебування в Мадриді Мбаппе отримає 240 мільйонів!

#RealMadrid are confident to sign Kylian # Mbappè as free agent. Florentino #Perez has offered a 6-years contract to the french striker with a salary around 40M / year. #PSG dont want to lose him and will make a new bid to try to extend the contract (expires in June). #transfers