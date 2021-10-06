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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Буде отримувати як Мессі з Неймаром: стала відома зарплата Мбаппе в Реалі

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
6 жовтня, 09:35
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Мадридський Реал все ближче до довгоочікуваного трансфера французького суперфорварда. Парі-Сен-Жермену буде складно утримати Мбаппе в своєму складі
Мбаппе тепер буде заробляти як Мессі і Неймар
Мбаппе тепер буде заробляти як Мессі і Неймар / Фото: Reuters

Керівництво "королівського" клубу впевнене, що зможе підписати зоряного бомбардира Кіліана Мбаппе, повідомляє в своєму Twitter Нікола Скіра.

Читайте також: Заміна для Мбаппе: ПСЖ кличе кривдника Динамо

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Президент Реала Флорентіно Перес запропонував французькому нападаючому шестирічний контракт з зарплатою 40 мільйонів євро на рік. За час перебування в Мадриді Мбаппе отримає 240 мільйонів!

Мбаппе не може дочекатися переїзду в Мадрид
Мбаппе не може дочекатися переїзду в Мадрид / Фото: Reuters

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В свою чергу Парі-Сен-Жермен не збирається так легко розлучитися зі своєю зіркою і спробує продовжити контракт, який закінчується в червні наступного року. Але для цього їм необхідно значно поліпшити фінансові умови для 22-річного форварда.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Раніше ми повідомляли, що на початку наступного року Мбаппе підпише контракт з Реалом. Француз давно бажає покинути ПСЖ і перебратися в Мадрид.

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Однією з причин можливого відходу Мбаппе є низька зарплата нападника. За даними видання L'Еquipe, форвард отримує 12 млн євро, в той час як його партнери по атаці Мессі й Неймар заробляють по 40 млн євро за сезон.

Ліонель Мессі відкрив рахунок своїм голам за ПСЖ
Ліонель Мессі відкрив рахунок своїм голам за ПСЖ / Фото: REUTERS

І це при тому, що француз забиває більше, ніж його старші товариші – в нинішньому сезоні на рахунку Кіліана 4 голи, а у бразильця з аргентинцем по одному.

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