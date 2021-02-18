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"Маккабі" Т-А – "Шахтар": прогноз коментатора на поєдинок Ліги Європи

18 лютого, 15:16

Кирило Круторогов Кирило Круторогов

Кирило Круторогов вважає, що "гірники" мають повернутися з Ізраїлю з перемогою

18 лютого донецький "Шахтар" проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти ізраїльського "Маккабі". Поєдинок пройде в Тель-Авіві на стадіоні "Блумфілд" і розпочнеться о 22:00. "Маккабі" – "Шахтар" онлайн-трансляціядоступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, яскравими фото і відеоповторами.

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Чемпіони Ізраїлю і України зіграють в Тель-Авіві. У першому матчі чемпіонату в 2021 році "гірники" втратили очки у зустрічі з "Колосом" (0:0). В Ізраїль не полетіли Ісмаїлі, Дентіньйо, Сіпріано, Мудрик та В'юнник. Цікаво, що "Шахтар" ніколи не зустрічався з командами з цієї країни.

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Особливим буде це протистояння для Манора Соломона, який раніше виступав за "Маккабі" з Петах-Тікви. У складі цієї команди він сім разів грав проти "Маккабі" з Тель-Авіва, забив один гол у переможній зустрічі, ще двічі була нічия і чотири поразки. Цікаво, що тимчасово виконувачем обов'язки тренера "Маккабі" є Патрік ван Леувен, який п'ять років провів на посаді керівника академії "гірників".

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"Шахтар", Манор Соломон

"Шахтар", Манор Соломон / Фото: Reuters

Чинні чемпіони Ізраїлю на внутрішній арені не програють 13 турів поспіль, вигравши в останніх шести. Однак поступаються тезкам з Хайфи двома очками і розташовуються на незвичному другому місці.

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Стадіон "Блумфілд" у Тель-Авіві

Стадіон "Блумфілд" у Тель-Авіві / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Не допоможуть суперникові "Шахтаря" четверо травмованих гравців – Урош Ніколич у лазареті вже майже півтора року, а за останній час йому компанію склали Йонатан Коен, Еден Карзая і Ейал Голаса. Особливо серйозною здається відсутність першого, на рахунку якого 12 голів і 5 асистів. Коен – найкращий бомбардир і найрезультативніший гравець команди в поточному сезоні.


фото maccabi-tlv.co.il

"Шахтар" – однозначний фаворит пари, який має спокійно проходити цього суперника. Але недооцінювати його точно права не має. Думаю, що "гірники" мають повернутися з Ізраїлю з перемогою. Також непоганий варіант – ІТБ 1.5 у "Шахтаря" і те, що "Маккабі" не заб'є.

Дивіться, як раніше "Маккабі" грав в Європі

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