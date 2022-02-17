Ліга конференцій: результати матчів 1/16 фіналу (оновлюється)

Так, вісім переможців групового етапу безпосередньо вийшли до 1/8 фіналу, а володарі других місць зіграють у стикових матчах із командами, які посіли треті місця у своїх групах Ліги Європи.
У 1/8 вже на них чекають Алкмаар, Базель, Гент, Копенгаген, ЛАСК, Ренн, Рома, Феєноорд.
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Розклад матчів 1/16 фіналу Ліги конференцій 17 лютого
- Мідтьюлланн – ПАОК – 1:0
- ПСВ – Маккабі Тель-Авів – 1:0
- Рапід – Вітес – 2:1
- Фенербахче – Славія Прага – 2:3
- 22:00 Лестер – Раннерс
- 22:00 Марсель – Карабах
- 22:00 Селтік – Буде-Глімт
- 22:00 Спарта Прага – Партизан
Матчі у відповідь пройдуть 24 лютого.
Календар Ліги конференцій
- 1/8 фіналу: 10:03. 22:00/17.03. 22:00
- 1/4 фіналу: 07.04. 22:00/14.04. 22:00
- 1/2 фіналу: 28.04. 22:00/05.05. 22:00
- Фінал: 25.05. 22:00 (Тирана)