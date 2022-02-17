Вернидуб знову шокував Європу: результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи (оновлюється)

У четвер, 17 лютого, відбулися перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. На жаль, українські клуби у єврокубках уже не беруть участі. Але навіть без них є що дивитись

Барселона і Наполі зустрілися в 1/16 фіналі Ліги Європи / Фото: REUTERS

Головним протистоянням на цій стадії став суперматч Барселона – Наполі, гідний Ліги чемпіонів. Але цього сезону каталонці сенсаційно не змогли вийти з групи. Ми вели онлайн матчу Барселона – Наполі.

До слова, без представників України не обійшлося, адже боротьбу у Лізі Європи продовжує Шериф Юрія Вернідуба та Аталанта Руслана Малиновського.

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А Вест Хем Андрія Ярмоленка вже пробився до 1/8 фіналу, де на своїх суперників чекають Айнтрахт, Байєр, Галатасарай, Ліон, Монако, Спартак, Црвена Звезда.

Результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи

Барселона – Наполі – 1:1

Боруссія Д – Рейнджерс – 2:4

Зеніт – Бетіс – 2:3

Шериф – Брага – 2:0

22:00 Аталанта – Олімпіакос

22:00 Порту – Лаціо

22:00 Лейпциг – Реал Сосьєдад

22:00 Севілья – Динамо Загреб

Матчі у відповідь відбудуться 24 лютого.

Календар Ліги Європи: