Барселона – Наполи: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Следите в онлайн-режиме за противостоянием каталонцев и неаполитанцев в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы

Начало поединка Барселоны и Наполи на "Камп Ноу" 17 февраля – в 19:45 по Киеву. Барселона – Наполи: где смотреть матч

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Барселона попала в стыковые матчи за попадание в 1/8 финала Лиги Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов. Там каталонцы оказались ниже Баварии и Бенфики, опередив лишь Динамо.

Наполи же оказался в стыках после второго места в группе Лиги Европы, где опередил Лестер и Легию, но проиграл прямую путевку в 1/8 финала ЛЕ Спартаку.

В этой дуэли сразятся два бывших клуба Диего Марадоны, который скончался в 2020 году. Тренер Барселоны Хави признал, что матчи будут посвящены легендарному аргентинскому футболисту.

Ориентировочные составы

БАРСЕЛОНА: тер Штеген – Дест, Эрик Гарсия, Пике, Альба – Педри, Бускетс, Нико – Дембеле, Обамеянг, Абде

НАПОЛИ: Мерет – Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Мариу Руй – Замбо-Ангисса, Фабиан Руис – Эльмас, Зелинский, Инсинье – Осимхен

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Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес: "Это хорошая возможность для нас. Основная задача клуба – пробиться в Лигу чемпионов. Мы можем сделать это через чемпионат или выиграв Лигу Европы. Это еврокубковый турнир, и нам нужны наши болельщики. Ждем хорошую атмосферу. Нам не слишком повезло с жеребьевкой, но наша цель пройти как можно дальше".

"Наполи играет компактно. У них очень опытный тренер. Они хорошо играют с мячом, здорово применяют высокий прессинг. К тому же у них топовые игроки".

"Мы не фавориты в этом матче. Мы всего лишь претенденты на выход в 1/8 финала. У нас сильный и непростой соперник".

Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти: "Мы покажем свою игру и не собираемся использовать какую-то особую тактику из-за того, что играем с Барселоной. Постараемся сыграть так, как умеем. Понимаем, что временами придется обороняться, но будут и моменты, когда мы будем пытаться пользоваться свободными зонами".

"Если мы хотим выиграть турнир и подарить трофей городу, то должны быть готовы к любому сопернику".

Прогноз на матч

По мнению Parimatch, Барселона является фаворитом встречи. Котировки на победу подопечных Хави равны 2.02, тогда как на Наполи – 3.90. Коэффициент на ничью составляет 3.55. Вероятность итога матча в процентах:

победа Барселоны- 48%

ничья – 27%

победа Наполи – 25%

Что же касается прохода в 1/8 финала, то здесь перевес испанцев более уверенный – 1.70 против 2.23 на итальянцев. В процентах – 57% на 43%. Ответная встреча пройдет в Неаполе 24 февраля.

Где смотреть матч Барселона – Наполи

В прямой трансляции поединок Барселона – Наполи в четверг, 17 февраля, начиная с 19:45 по киевскому времени, будет показан на Мегого.