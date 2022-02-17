Барселона – Наполі: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Стежте в онлайн-режимі за протистоянням каталонців та неаполітанців у першому стиковому матчі за вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи

Початок поєдинку Барселони та Наполі на "Камп Ноу" 17 лютого – о 19:45 за Києвом. Барселона – Наполі: де дивитись матч

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Барселона потрапила у стикові матчі за потрапляння до 1/8 фіналу Ліги Європи, посівши третє місце у групі Ліги чемпіонів. Там каталонці виявилися нижчими за Баварію та Бенфіку, випередивши лише Динамо.

Наполі ж опинився у стиках після другого місця у групі Ліги Європи, де випередив Лестер та Легію, але програв пряму путівку до 1/8 фіналу ЛЕ Спартаку.

У цій дуелі змагатимуться два колишні клуби Дієго Марадони, який помер у 2020 році. Тренер Барселони Хаві визнав, що матчі будуть присвячені легендарному аргентинському футболістові.

Орієнтовні склади

Барселона: тер Штеген – Дест, Ерік Гарсія, Піке, Альба – Педрі, Бускетс, Ніко – Дембеле, Обамеянг, Абде

НАПОЛІ: Мерет – Ді Лоренцо, Ррахмані, Кулібалі, Маріу Руй – Замбо-Ангісса, Фабіан Руїс – Ельмас, Зелінський, Інсінье – Осімхен

Заяви тренерів

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес: "Це хороша можливість для нас. Основне завдання клубу – пробитися до Ліги чемпіонів. Ми можемо зробити це через чемпіонат або вигравши Лігу Європи. Це єврокубковий турнір, і нам потрібні наші вболівальники. Чекаємо на хорошу атмосферу. Нам не надто пощастило з жеребкуванням, але наша мета пройти якнайдалі".

"Наполі грає компактно. Вони мають дуже досвідченого тренера. Вони добре грають з м'ячем, здорово застосовують високий пресинг. До того ж у них топові гравці".

"Ми не фаворити в цьому матчі. Ми лише претенденти на вихід у 1/8 фіналу. У нас сильний і непростий суперник".

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті: "Ми покажемо свою гру і не збираємося використовувати якусь особливу тактику через те, що граємо з Барселоною. Постараємося зіграти так, як уміємо. Розуміємо, що часом доведеться оборонятися, але будуть і моменти, коли ми намагатимемося користуватися вільними зонами ".

"Якщо ми хочемо виграти турнір та подарувати трофей місту, то маємо бути готові до будь-якого суперника".

Прогноз на матч

На думку Parimatch , Барселона є фаворитом зустрічі . Котирування на перемогу підопічних Хаві рівні 2.02 , тоді як на Наполі – 3.90 . Коефіцієнт на нічию становить 3.55 . Імовірність підсумку матчу у відсотках:

перемога Барселони- 48%

нічия – 27%

перемога Наполі – 25%

Що ж до проходу в 1/8 фіналу, то тут перевага іспанців впевненіша – 1.70 проти 2.23 на італійців. У відсотках – 57% на 43%. Зустріч у відповідь пройде в Неаполі 24 лютого.

Де дивитись матч Барселона – Наполі

У прямій трансляції поєдинок Барселона – Наполі у четвер, 17 лютого, починаючи з 19:45 за київським часом, буде показано на Мегого .