Вернидуб снова шокировал Европу: результаты матчей 1/16 финала Лиги Европы (обновляется)

В четверг, 17 февраля, прошли первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. К сожалению, украинские клубы в еврокубках уже не участвуют. Но даже без них есть что смотреть

Барселона и Наполи встретились в 1/16 финала Лиги Европы / Фото: REUTERS

Главным противостоянием на этой стадии стал суперматч Барселона – Наполи, достойный Лиги чемпионов. Но в этом сезоне каталонцы сенсационно не смогли выйти из группы. Мы вели онлайн матча Барселона – Наполи.

К слову, без представителей Украины не обошлось, ведь борьбу в Лиге Европы продолжает Шериф Юрия Вернидуба и Аталанта Руслана Малиновского.

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А Вест Хэм Андрея Ярмоленко уже пробился в 1/8 финала, где так же своих соперников ждут Айнтрахт, Байер, Галатасарай, Лион, Монако, Спартак, Црвена Звезда.

Результаты матчей 1/16 финала Лиги Европы

Барселона – Наполи – 1:1

Боруссия Д – Рейнджерс – 2:4

Зенит – Бетис – 2:3

Шериф – Брага – 2:0

22:00 Аталанта – Олимпиакос

22:00 Порту – Лацио

22:00 Лейпциг – Реал Сосьедад

22:00 Севилья – Динамо Загреб

Ответные матчи состоятся 24 февраля.

Календарь Лиги Европы: