17 февраля 19:45
Барселона 1
Наполи 1
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
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Вернидуб снова шокировал Европу: результаты матчей 1/16 финала Лиги Европы (обновляется)

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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17 февраля, 21:46
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В четверг, 17 февраля, прошли первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. К сожалению, украинские клубы в еврокубках уже не участвуют. Но даже без них есть что смотреть
Барселона и Наполи встретились в 1/16 финала Лиги Европы
Барселона и Наполи встретились в 1/16 финала Лиги Европы / Фото: REUTERS

Главным противостоянием на этой стадии стал суперматч Барселона – Наполи, достойный Лиги чемпионов. Но в этом сезоне каталонцы сенсационно не смогли выйти из группы. Мы вели онлайн матча Барселона – Наполи.

К слову, без представителей Украины не обошлось, ведь борьбу в Лиге Европы продолжает Шериф Юрия Вернидуба и Аталанта Руслана Малиновского.

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А Вест Хэм Андрея Ярмоленко уже пробился в 1/8 финала, где так же своих соперников ждут Айнтрахт, Байер, Галатасарай, Лион, Монако, Спартак, Црвена Звезда.

Результаты матчей 1/16 финала Лиги Европы

  • Барселона – Наполи – 1:1
  • Боруссия Д – Рейнджерс – 2:4
  • Зенит – Бетис – 2:3
  • Шериф – Брага – 2:0
  • 22:00 Аталанта – Олимпиакос
  • 22:00 Порту – Лацио
  • 22:00 Лейпциг – Реал Сосьедад
  • 22:00 Севилья – Динамо Загреб

Ответные матчи состоятся 24 февраля.

Календарь Лиги Европы:

  • 1/8 финала: 10.03. 22:00 / 17.03. 22:00
  • 1/4 финала: 07.04. 22:00 / 14.04. 22:00
  • 1/2 финала: 28.04. 22:00 / 05.05. 22:00
  • Финал: 18.05. 22:00 (Севилья)

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