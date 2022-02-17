Лига конференций: результаты матчей 1/16 финала (обновляется)

Лига конференций вернулась матчами 1/16 финала / Фото: REUTERS
Восемь победителей группового этапа напрямую вышли в 1/8 финала, а обладатели вторых мест сыграют в стыковых матчах с командами, занявшими третьи места в своих группах Лиги Европы.
В 1/8 уже их ждут Алкмаар, Базель, Гент, Копенгаген, ЛАСК, Ренн, Рома, Фейеноорд.
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Расписание матчей 1/16 финала Лиги конференций 17 февраля
- Мидтьюлланн – ПАОК – 1:0
- ПСВ – Маккаби Тель-Авив – 1:0
- Рапид – Витесс – 2:1
- Фенербахче – Славия Прага – 2:3
- 22:00 Лестер – Раннерс
- 22:00 Марсель – Карабах
- 22:00 Селтик – Буде-Глимт
- 22:00 Спарта Прага – Партизан
Ответные матчи пройдут 24 февраля.
Календарь Лиги конференций
- 1/8 финала: 10.03. 22:00 / 17.03. 22:00
- 1/4 финала: 07.04. 22:00 / 14.04. 22:00
- 1/2 финала: 28.04. 22:00 / 05.05. 22:00
- Финал: 25.05. 22:00 (Тирана)