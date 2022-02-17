Лига конференций: результаты матчей 1/16 финала (обновляется)

Лига конференций вернулась матчами 1/16 финала. Регламент турнира отличается от привычных нам Лиги Европы или Лиги чемпионов

Лига конференций вернулась матчами 1/16 финала / Фото: REUTERS

Восемь победителей группового этапа напрямую вышли в 1/8 финала, а обладатели вторых мест сыграют в стыковых матчах с командами, занявшими третьи места в своих группах Лиги Европы.

В 1/8 уже их ждут Алкмаар, Базель, Гент, Копенгаген, ﻿ЛАСК, Ренн, Рома, Фейеноорд.

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Расписание матчей 1/16 финала Лиги конференций 17 февраля

Мидтьюлланн – ПАОК – 1:0

ПСВ – Маккаби Тель-Авив – 1:0

Рапид – Витесс – 2:1

Фенербахче – Славия Прага – 2:3

22:00 Лестер – Раннерс

22:00 Марсель – Карабах

22:00 Селтик – Буде-Глимт

22:00 Спарта Прага – Партизан

Ответные матчи пройдут 24 февраля.

Календарь Лиги конференций