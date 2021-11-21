Лідер Динамо з розмахом відгуляв день народження перед Баварією (відео)

Найдорожчому та найзабивнішому гравцю Динамо Віктору Циганкову 24 роки виповнилося ще 15 листопада. Але день народження він відзначив майже за тиждень

Вечірка на честь Циганкова / Фото: Колаж: Сьогодні

Циганков зібрав друзів у ресторанному комплексі у столиці з видом на Дніпро.

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Привітати Віктора, зокрема, прийшли його дівчина Романа, а також одноклубники Володимир Шепелєв, Олександр Тимчик та найкращий друг – ексфутболіст Андрій Рогозін.

Вечірка з феєрверками відбулася у стилі "Зоряних війн". А самого винуватця свята – що танцював, сидячи за столом – пригощали тортиком з виделки.

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"Дякую всім за вечір", – написав у Instagram Віктор Циганков.

Циганков vs Левандовський / Фото: Reuters, Офіційний сайт ФК "Динамо"

Уже у вівторок, 23 листопада, на Віктора Циганкова і його Динамо чекає домашня гра Ліги чемпіонів з Баварією.