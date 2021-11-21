21 листопада 84’
Дженоа 0
Рома 1
21 листопада 14:00
Минай 2
Інгулець 2
21 листопада 17:00
Ворскла 5
Маріуполь 1
21 листопада 19:30
Десна 0
Колос 1
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Лідер Динамо з розмахом відгуляв день народження перед Баварією (відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
21 листопада, 23:09
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Найдорожчому та найзабивнішому гравцю Динамо Віктору Циганкову 24 роки виповнилося ще 15 листопада. Але день народження він відзначив майже за тиждень
Вечірка на честь Циганкова
Вечірка на честь Циганкова / Фото: Колаж: Сьогодні

Циганков зібрав друзів у ресторанному комплексі у столиці з видом на Дніпро.

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Привітати Віктора, зокрема, прийшли його дівчина Романа, а також одноклубники Володимир Шепелєв, Олександр Тимчик та найкращий друг – ексфутболіст Андрій Рогозін.

Вечірка з феєрверками відбулася у стилі "Зоряних війн". А самого винуватця свята – що танцював, сидячи за столом – пригощали тортиком з виделки.

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"Дякую всім за вечір", – написав у Instagram Віктор Циганков.

Циганков vs Левандовський
Циганков vs Левандовський / Фото: Reuters, Офіційний сайт ФК "Динамо"

Уже у вівторок, 23 листопада, на Віктора Циганкова і його Динамо чекає домашня гра Ліги чемпіонів з Баварією.

Груповий етап
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
4
4
0
0
17
2
15
12
Забиті 17
Пропущені 2
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В В В
2
Барселона Барселона Бар
4
2
0
2
2
6
-4
6
Забиті 2
Пропущені 6
Різниця -4
Результати останніх матчів: В В П П
3
Бенфіка Бенфіка Бен
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забиті 5
Пропущені 9
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
4
0
1
3
0
7
-7
1
Забиті 0
Пропущені 7
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П Н

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Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Десна
15
17:22
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
15
18:37
7
Показати бiльше
Неділя, 21 листопада
2:2
Відео Про матч
5:1
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