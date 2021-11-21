Лидер Динамо с размахом отгулял день рождения перед Баварией (видео)

Цыганков собрал друзей в ресторанном комплексе в столице с видом на Днепр.
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Поздравить Виктора, в частности, пришли его девушка Романа, а также одноклубники Владимир Шепелев, Александр Тымчик и лучший друг – экс-футболист Андрей Рогозин.
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Вечеринка с фейерверками прошла в стиле "Звездных войн". А самого виновника торжества – танцевавшего сидя за столом – угощали тортиком с вилочки.
"Большое спасибо всем за вечер", – написал в Instagram Виктор Цыганков.
Уже во вторник, 23 ноября, Виктору Цыганкову и его Динамо предстоит домашняя игра Лиги чемпионов с Баварией.