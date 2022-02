Легенду Реала за 5 фунтів купив клуб із Пивної ліги Англії

Колишній захисник збірної Бразилії та мадридського Реалу Роберто Карлос відновить кар'єру футболіста на один матч

Бразилець проведе гру за команду Булл ін Барн Юнайтед у Пивній лізі Англії – аматорському змаганні, учасниками якого є команди, які спонсоруються місцевими барами та пабами.

Булл ін Барн Юнайтед переміг у конкурсі "Трансфер мрії" від eBay. Суть розіграшу така: клуби платять по 5 фунтів за участь, а команда, яка перемагає у конкурсі, отримує професійного футболіста на один матч. Оформленням угоди займається eBay.

OFFICIAL! The Man, The Myth, The Legend буде join Bull In The Barne United для одного extraordinariy game of football. Dare I say the best Sunday League transfer в історії Welcome to Shrewsbury! Welcome to the Bull! #dreamtrasnfer #Transfers #transfernews #TransferWindow pic.twitter.com/dVwGSfJ5LQ