Легенду Реала за 5 фунтів купив клуб із Пивної ліги Англії

За команду Булл ін Барн Юнайтед зіграє один матч чемпіон світу Роберто Карлос. Клуб переміг у конкурсі "Трансфер мрії"

Роберто Карлос повертається / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній захисник збірної Бразилії та мадридського Реалу Роберто Карлос відновить кар'єру футболіста на один матч

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Бразилець проведе гру за команду Булл ін Барн Юнайтед у Пивній лізі Англії – аматорському змаганні, учасниками якого є команди, які спонсоруються місцевими барами та пабами.

Булл ін Барн Юнайтед переміг у конкурсі "Трансфер мрії" від eBay. Суть розіграшу така: клуби платять по 5 фунтів за участь, а команда, яка перемагає у конкурсі, отримує професійного футболіста на один матч. Оформленням угоди займається eBay.

OFFICIAL! The Man, The Myth, The Legend буде join Bull In The Barne United для одного extraordinariy game of football. Dare I say the best Sunday League transfer в історії Welcome to Shrewsbury! Welcome to the Bull! #dreamtrasnfer #Transfers #transfernews #TransferWindow pic.twitter.com/dVwGSfJ5LQ — Bull In The Barne United (@BITBUnited) January 31, 2022

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Таким чином, можна сказати, що Булл ін Барн Юнайтед оформив трансфер легенди світового футболу лише за 5 фунтів. Роберто Карлос вийде на поле на заміну, повідомляє Чемпіонат.

За свою кар'єру Роберто Карлос пограв у таких командах як Інтер, Реал, Фенербахче.

З Реалом виграв чотири чемпіонати Іспанії та три Ліги чемпіонів.

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Зі збірною Бразилії ставав бронзовим призером Олімпіади-1996, вигравав чемпіонат світу у 2002 році.

Дивіться найзнаменитіший гол у кар'єрі Роберто Карлоса: