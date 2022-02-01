Легенду Реала за 5 фунтов купил клуб из Пивной лиги Англии

За команду Булл ин Барн Юнайтед сыграет один матч чемпион мира Роберто Карлос. Клуб победил в конкурсе "Трансфер мечты"

Роберто Карлос возвращается / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший защитник сборной Бразилии и мадридского Реала Роберто Карлос возобновит карьеру футболиста на один матч.

Читайте также: Роберто Карлос и Фигу в обнимку с Кличко: зачем легенды Реала приехали в Киев

Реклама

Бразилец проведет игру за команду Булл ин Барн Юнайтед в Пивной лиге Англии – любительском соревновании, участниками которого являются команды, спонсируемые местными барами и пабами.

Булл ин Барн Юнайтед победил в конкурсе "Трансфер мечты" от eBay. Суть розыгрыша такова: клубы платят по 5 фунтов за участие, а команда, побеждающая в конкурсе, получает профессионального футболиста на один матч. Оформлением сделки занимается eBay.

OFFICIAL! The Man, The Myth, The Legend will join Bull In The Barne United for one extraordinary game of football. Dare I say the best Sunday League transfer in history Welcome to Shrewsbury! Welcome to the Bull! #dreamtrasnfer#Transfers#transfernews#TransferWindowpic.twitter.com/dVwGSfJ5LQ — Bull In The Barne United (@BITBUnited) January 31, 2022

Реклама

Таким образом, можно сказать, что Булл ин Барн Юнайтед оформил трансфер легенды мирового футбола всего за 5 фунтов. Роберто Карлос выйдет на поле на замену, сообщает Чемпионат.

За свою карьеру Роберто Карлос поиграл в таких командах, как Интер, Реал, Фенербахче.

С Реалом выиграл четыре чемпионата Испании и три Лиги чемпионов.

Реклама

Со сборной Бразилии становился бронзовым призером Олимпиады-1996, выигрывал чемпионат мира в 2002 году.

Смотрите самый знаменитый гол в карьере Роберто Карлоса: