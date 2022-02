Легенду Реала за 5 фунтов купил клуб из Пивной лиги Англии

Бывший защитник сборной Бразилии и мадридского Реала Роберто Карлос возобновит карьеру футболиста на один матч.

Бразилец проведет игру за команду Булл ин Барн Юнайтед в Пивной лиге Англии – любительском соревновании, участниками которого являются команды, спонсируемые местными барами и пабами.

Булл ин Барн Юнайтед победил в конкурсе "Трансфер мечты" от eBay. Суть розыгрыша такова: клубы платят по 5 фунтов за участие, а команда, побеждающая в конкурсе, получает профессионального футболиста на один матч. Оформлением сделки занимается eBay.

OFFICIAL! The Man, The Myth, The Legend will join Bull In The Barne United for one extraordinary game of football. Dare I say the best Sunday League transfer in history Welcome to Shrewsbury! Welcome to the Bull! #dreamtrasnfer#Transfers#transfernews#TransferWindowpic.twitter.com/dVwGSfJ5LQ