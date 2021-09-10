Роберто Карлос і Фігу в обнімку з Кличком: навіщо легенди Реала приїхали до Києва

Компанію Фігу і Карлосу в Києві склали колумбієць Едвін Конго і іспанський нападник Хосе Еміліо Амавіска – обидва раніше захищали кольори "Королівського клубу".
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Кличко показав гостям інфраструктуру, а потім зірки футболу дали старт святкового матчу між вихованцями українських шкіл Фонду Реал Мадрид. Подібні школи вже функціонують в Тернополі та Ірпені.
"В Україні футбол люблять усі. Не всі грають, але всі експерти", – пожартував Віталій Кличко у розмові з повіреним Іспанії Пабло Ган Кесадою. Той відповів, що в Іспанії та ж ситуація.
До речі, іменитих гостей у Києві також супроводжували наші знаменитості – футболіст Ігор Бєланов і баскетболіст Станіслав Медведенко.
Соціальну школу Реала відкрили в коледжі ім. В. А. Сухомлинського. В цілому фонд об'єднує понад 450 шкіл у 80 країнах.
Нагадаємо, що кілька днів тому Шахтар відкрив футбольну школу в Борисполі. Кращі учні отримають можливість пройти перегляд у Академію.