Легендарний румунський воротар попросив у Путіна вакцину

Легендарний румунський воротар Гельмут Дукадам попросив допомоги у президента Росії Володимира Путіна. Володар Кубка європейських чемпіонів зі "Стяуа" хоче зробити щеплення від коронавірусної хвороби.

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61-річний Дукадам у Facebook опублікував фото, на якому він дивиться на бюст Путіна. "Ви – моя єдина надія на вакцинацію", – підписав Дукадам знімок.

Ексфутболіст пояснив журналістам, що намагався записатися на щеплення в Румунії, але не зміг.

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"Я намагався записатися на вакцинацію протягом місяця, і мені це не вдалося. Тому я сказав, що тільки він може мені допомогти", – зізнався Гельмут.

Дукадам здобув світову популярність після фіналу Кубку європейських чемпіонів сезону-1985/1986 "Стяуа" – "Барселона" – 0:0 (2:0 пен.). Воротар "Стяуа" захистив на нуль свої ворота в матчі з каталонцями, а в серії пенальті жоден із чотирьох ударів "Барселони" не привів до взяття воріт Гельмута.

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