Русский
$ 27,67
33,26
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Путіну вказали на двері в Білорусі. Чи поїде він до України?

9 лютого, 20:56

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Футболіст був на перегляді в "Німані"

Українцю Віктору Путіну не знайшлося місця в Білорусі. Футболіст не зміг проявити себе в "Німані" і покинув клуб.

Реклама

Читайте також: 14 ідей – як провести День святого Валентина

Футболіст приїхав в Гродно два тижні тому. Путін зіграв у трьох контрольних матчах, і за підсумками перегляду клуб не став укладати з ним контракт.

"Позиція, на якій грає Путін, нам цікава. Але чому він в результаті не підійшов команді, може пояснити тільки тренерський штаб" , – сказав спортивний директор "Німану" Дмитро Коваленок в інтерв'ю РБ .

В тренді
Некролог. Леон Спінкс – бродяга, який побив Мухаммеда Алі

Віктор Путін зіграв 45 хвилин проти "Мінська", а потім вийшов на 61-й хвилині на заміну в матчі проти "Іслочі" і відіграв 28 хвилин проти "Торпедо-БелАЗ".

Реклама

У матчі проти "Іслочі" Путін заробив пенальті, а в матчі з "Торпедо" віддав гольовий пас.

Віктор Путін – уродженець Херсонської області і є вихованцем київської футбольної школи "Динамо" імені В.В. Лобановського. Дуже довгий час півзахисник виступав у польських клубах. Останнім з них був ГКС з Белхатува, який грає у другому польському дивізіоні. У 21 матчі сезону 2019/2020 року півзахисник провів на полі 748 хвилин, записавши на свій рахунок дві гольові передачі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол футболіст Неман Гродно
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Мессі встав з колін! Огляд божевільної перемоги
Мессі встав з колін! Огляд божевільної перемоги "Барселони" над "Гранадою"Футбол
"Міс Бюст" українського футболу в спокусливій сукні прийняла айфон від гравця "Зорі"Футбол
"Дивись, щоб тебе не поховали": Воронін влаштував розборки, захищаючи СелезньоваФутбол
Капітан
Капітан "Палмейраса" прогнав дружину з ліжка після виграшу Кубка ЛібертадоресФутбол
"Ніндзя!" Златан знову забив нереальний голФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛ
Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти