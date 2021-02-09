Путіну вказали на двері в Білорусі. Чи поїде він до України?

Футболіст був на перегляді в "Німані"

Українцю Віктору Путіну не знайшлося місця в Білорусі. Футболіст не зміг проявити себе в "Німані" і покинув клуб.

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Футболіст приїхав в Гродно два тижні тому. Путін зіграв у трьох контрольних матчах, і за підсумками перегляду клуб не став укладати з ним контракт.

"Позиція, на якій грає Путін, нам цікава. Але чому він в результаті не підійшов команді, може пояснити тільки тренерський штаб" , – сказав спортивний директор "Німану" Дмитро Коваленок в інтерв'ю РБ .

Віктор Путін зіграв 45 хвилин проти "Мінська", а потім вийшов на 61-й хвилині на заміну в матчі проти "Іслочі" і відіграв 28 хвилин проти "Торпедо-БелАЗ".

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У матчі проти "Іслочі" Путін заробив пенальті, а в матчі з "Торпедо" віддав гольовий пас.

Віктор Путін – уродженець Херсонської області і є вихованцем київської футбольної школи "Динамо" імені В.В. Лобановського. Дуже довгий час півзахисник виступав у польських клубах. Останнім з них був ГКС з Белхатува, який грає у другому польському дивізіоні. У 21 матчі сезону 2019/2020 року півзахисник провів на полі 748 хвилин, записавши на свій рахунок дві гольові передачі.

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