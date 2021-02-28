Українська
$ 27,93
34,15
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Легендарный румынский вратарь попросил у Путина вакцину

28 февраля, 21:48

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Хельмут Дукадам выигрывал со "Стяуа" Кубок чемпионов

Легендарный румынский вратарь Хельмут Дукадам попросил помощи у президента России Владимира Путина. Обладатель Кубка европейских чемпионов из "Стяуа" хочет сделать прививку от коронавируса.

Реклама

Читайте также: Путину указали на дверь в Беларуси. Поедет ли он в Украину?

61-летний Дукадам в Facebook опубликовал фото, на котором он смотрит на бюст Путина. "Вы – моя единственная надежда на вакцинацию", – подписал Дукадам снимок.

Экс-футболист объяснил журналистам, что пытался записаться на прививку в Румынии, но не смог.

В тренде
"Шахтер" и "Динамо" идут дальше! Результаты ответных матчей 1/16 Лиги Европы
Реклама

"Я пытался записаться на вакцинацию на протяжении месяца, и мне это не удалось. Поэтому я сказал, что только он может мне помочь", – признался Хельмут.

Дукадам получил мировую известность после финала Кубка европейских чемпионов сезона-1985/1986 "Стяуа" – "Барселона" – 0:0 (2:0 пен.). Вратарь "Стяуа" отстоял на ноль свои ворота в матче с каталонцами, а в серии пенальти ни один из четырех ударов "Барселоны" не привел ко взятию ворот Хельмута.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вакцинация вратарь Стяуа коронавирус

Источник: Championat.ru

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За украинский язык – желтая карточка: скандалище во Львове
За украинский язык – желтая карточка: скандалище во ЛьвовеФутбол
"Ему бы контру пошпилить, а не телочек": жена форварда сборной Украины – об изменахФутбол
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку "за украинский язык"Футбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" уснул на самом сексуальном бюсте мирового футболаФутбол
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журнала
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журналаФутбол
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессией
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессиейФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять