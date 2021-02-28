Легендарный румынский вратарь попросил у Путина вакцину

Легендарный румынский вратарь Хельмут Дукадам попросил помощи у президента России Владимира Путина. Обладатель Кубка европейских чемпионов из "Стяуа" хочет сделать прививку от коронавируса.

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61-летний Дукадам в Facebook опубликовал фото, на котором он смотрит на бюст Путина. "Вы – моя единственная надежда на вакцинацию", – подписал Дукадам снимок.

Экс-футболист объяснил журналистам, что пытался записаться на прививку в Румынии, но не смог.

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"Я пытался записаться на вакцинацию на протяжении месяца, и мне это не удалось. Поэтому я сказал, что только он может мне помочь", – признался Хельмут.

Дукадам получил мировую известность после финала Кубка европейских чемпионов сезона-1985/1986 "Стяуа" – "Барселона" – 0:0 (2:0 пен.). Вратарь "Стяуа" отстоял на ноль свои ворота в матче с каталонцами, а в серии пенальти ни один из четырех ударов "Барселоны" не привел ко взятию ворот Хельмута.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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