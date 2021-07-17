Легендарний футболіст залишив автограф на грудях дівчини

Чемпіон світу в складі збірної Бразилії Роналдіньо не відмовився залишити автограф у незвичайному місці, він розписався на грудях своєї шанувальниці

Автограф від володаря "Золотого м'яча"

Знаменитий бразильський футболіст Роналдіньо не зміг відмовити фанатці в проханні дати їй автограф. Але оскільки у дівчини під рукою не виявилося блокнота, вона попросила зірку розписатися на її грудях.

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41-річний футболіст не розгубився і маркером залишив автограф на топіку шанувальниці.

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Нагадаємо, що Роналдіньо разом зі збірною Бразилії ставав чемпіоном світу в 2002 році. А 2005-му, як кращий футболіст отримав "Золотий м'яч".

За свою кар'єру Роналдіньо виступав за ПСЖ, Мілан, Барселону. У січні 2018 року пішов з футболу і потрапив в неприємну історію. Футболіст разом зі своїм братом Роберто де Ассісом провів в ув'язненні 171 день за в'їзд в Парагвай за підробленими документами.